보안 프로그램 없이 국세청 홈택스 로그인

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 사업자 인증서인 ‘KB국민인증서(기업)’를 이용해 국세청 홈택스(손택스)에서 전자세금계산서를 발급할 수 있게 됐다고 23일 밝혔다.

이는 국세청의 사업자용 간편인증 서비스 개시에 따른 것이다. 국민은행은 은행권 최초로 자사 인증서를 통해 손택스에 간편하게 로그인하고 전자세금계산서 발급까지 이용할 수 있도록 했다.

KB국민인증서(기업)는 지난 2024년 법인·개인사업자를 대상으로 선보인 인증서다. 개인사업자의 경우 영업점 방문 없이 KB스타기업뱅킹이나 인터넷뱅킹을 통해 비대면으로 발급받을 수 있다.

특히 인증서 유효기간이 3년으로 설정해 매년 갱신해야 하는 번거로움을 해소했다. 국제 웹 표준 기술 적용으로 개인용 컴퓨터나 모바일에 별도의 보안 프로그램을 설치할 필요 없이 즉시 이용할 수 있다. 용도별로 여러 인증서를 발급받지 않고도 하나의 인증서로 모든 업무처리가 가능하다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 기업 고객이 본업에 집중할 수 있도록 더욱 편리한 금융 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.