1분기 순자금 유입 3조6000억원 국내주식 비중 33%→44% 확대 연금저축·ISA 자산 비중도 증가

[헤럴드경제=김지윤 기자] 카카오페이증권은 예탁자산이 지난 17일 기준 15조원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 지난 1월 10조원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 거둔 성과다. 올해 목표는 20조원 달성이다.

예탁자산은 국내외 주식 평가금액과 원화·외화 예수금, 펀드, 연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 고객이 맡긴 자산 규모를 보여주는 핵심 지표다.

이번 성장은 시장 상승보다 실제 자금 유입 영향이 컸다. 올해 1분기 순자금 유입은 3조6680억원에 달했으며, 국내외 주식 순매수 규모는 3조6202억원으로 집계됐다. 이는 3개월간 늘어난 예탁자산 5조원의 약 70%에 해당하는 수치다.

자산군별로는 국내주식 증가세가 두드러졌다. 국내주식 자산은 10조원 돌파 시점 대비 94% 늘어난 6조5323억원을 기록했다. 국내주식 비중 역시 10조원 돌파 당시 33.6%에서 4월 기준 44.2%로 확대됐다. 해외주식 중심 플랫폼에서 국내주식까지 저변을 넓힌 셈이다.

절세 계좌도 성장했다. 연금저축 자산은 올해 1월 대비 58% 증가했고, 지난해 11월 출시한 ISA 자산은 같은 기간 약 4배 늘었다. 전체 예탁자산에서 연금저축과 ISA가 차지하는 비중도 5.5%에서 7.6%로 상승했다.

월간활성사용자수(MAU)는 1월 365만명에서 3월 402만명으로 늘었다. 올해 들어 4월까지 누적 신규 유입 사용자도 34만명을 기록했다.

신호철 카카오페이증권 대표는 “예탁자산 10조원이 리테일 기반 규모의 성장을 보여줬다면, 15조원 돌파는 사용자와 플랫폼 성장이 함께 가속화하고 있단 의미”라며 “올해 내 예탁자산 20조원 달성을 목표로 상품 경쟁력을 꾸준히 강화해 나가겠다”고 말했다.