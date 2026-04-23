22~23일 이틀간 서울 강서구 본사서 개최 전 세계 예지정비 네트워크 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 지난 22일부터 이틀 동안 예지정비 노하우를 공유하고 글로벌 항공 정비 네트워크를 구축하는 ‘2026 예지정비 글로벌 항공사 워크숍’을 서울 강서구 대한항공 본사에서 개최했다고 23일 밝혔다.

예지정비(豫知整備)는 항공기 부품이나 시스템에 결함이 생길 시점을 예측하고 실제 고장이 발생하기 전에 선제적으로 조치를 취하는 정비다. 항공기가 운항하며 모은 방대한 데이터를 토대로 항공기 상태를 실시간 모니터링해 결함 전조 증상을 파악한다. 예지정비는 정비에 드는 시간과 비용을 줄이는 것은 물론 항공기 결함으로 인한 지연·결항 횟수를 줄이는 데도 기여한다.

이번 워크숍은 항공기 제작사가 아닌 항공사가 개최한 첫 글로벌 예지정비 워크숍이다. 직접 항공기를 운영하고 정비하며 축적한 노하우를 공유하고 네트워크를 구축하는 자리로 델타항공, 웨스트젯, 유나이티드항공, 전일본공수(ANA), 스위스항공 등 전 세계 주요 20개 항공사에서 총 70여 명이 참석했다.

22일 워크숍 기조연설을 맡은 유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장(CSO)은 “복잡하고 어려운 외부 환경 속에서 예지정비는 항공사의 생존을 위한 필수 요소가 됐다”며 “완벽한 예지정비를 향한 여정은 험난하며 그 어떤 항공사도 홀로 끝마칠 수 없는 여정이다. 항공 산업을 더 안전하고, 더 믿을 수 있고, 더 효율적으로 만드는 단 하나의 임무를 공유하는 이 자리에서 항공산업 전체를 발전시킬 파트너십을 구축하기 바란다”고 말했다.

워크숍 첫날에는 각 항공사의 예지정비 현황을 공유하고 성공적인 예지정비 운영의 핵심 요소들을 논의했다. 아울러 항공기 운항으로 생성된 빅데이터를 수집하고 가공해 예지정비에 활용하는 방안들을 공유했다. 이후 참가자들은 인천 영종도에 있는 대한항공 엔진테스트셀(ETC)과 운항훈련센터 등 안전 운항 관련 시설을 방문했다.

워크숍 둘째날인 23일은 각 항공사의 상용 솔루션 활용 경험과 항공사가 자체 개발한 항공기 결함 예측 모델 사례들을 소개한다. 발표 세션을 마친 뒤에는 예지정비 관련 주요 현안을 주제로 자유 토론을 진행하며 인사이트를 공유할 예정이다.

대한항공 관계자는 “이번 워크숍은 글로벌 항공사들이 한자리에 모여 예지정비 관련 고민과 실무 노하우를 나누고 서로의 역량을 높일 수 있는 장이었다”며 “앞으로도 글로벌 항공사들과 활발히 교류하며 항공기·엔진 스마트 MRO 분야를 강화하고 절대 안전 체계를 유지해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 국내 항공업계에서 처음으로 ‘예지정비’라는 개념을 도입하고 전담팀을 구성했다. 사내의 관련 모든 조직이 예지정비 필요성에 깊이 공감하는 문화를 구축했으며, 경영층의 확고한 의지에 힘입어 빠르게 예지정비 역량을 성장시킨 항공사로 평가받는다.

대한항공은 예지정비로 항공기 결함 조짐을 사전에 발견하고 조치해 상당수의 결항·지연 사례를 예방했다. 타 항공사를 뛰어넘는 항공기 신뢰도를 확보했고 글로벌 항공업계의 예지정비 선두주자 대열에 합류했다.