‘라운드 인 더 필리핀’ 부스 운영…유통사 판매량 23% 증가

[헤럴드경제=박연수 기자] 하이트진로가 필리핀 마닐라에서 열린 ‘2026 라운드 인 더 필리핀(ROUND in the Philippines)’에 참여하며 동남아 시장 내 영타깃(Young Target) 공략을 강화했다고 23일 밝혔다.

행사는 한국과 아세안 11개국, 17개 팀이 참여하는 복합형 문화 페스티벌이다. 18~19일 양일간 아라네타 콜로세움에서 열린 콘서트를 중심으로 약 2만명 이상의 관람객이 다녀갔다. 인근 게이트웨이 몰에서는 17일부터 3일간 전시와 체험형 부스가 운영됐다.

하이트진로는 공연장 내부에 시음 부스를 설치해 참이슬과 과일 리큐르 5종(청포도·자몽·복숭아·딸기·레몬에이슬)을 선보였다. 게이트웨이 몰에서는 팝업스토어 형태의 판매 부스를 운영해 쇼핑몰 방문객들이 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있게 했다. 페스티벌 공식 홍보물, SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠, 행사장 트레일러 영상에도 브랜드를 노출하며 마케팅 효과를 극대화했다.

현지화 마케팅에 힘입어 2026년 1분기 필리핀 현지 유통사 판매량은 전년 동기 대비 약 23% 증가했다. 하이트진로는 2019년 7월 마닐라에 현지 법인을 설립한 이후 K-팝 연계 콘텐츠와 현지 브랜드 협업을 통해 소비층을 교민 중심에서 현지인 중심으로 확대했다. 과일 리큐르에서 레귤러 소주로 음주 문화가 확장되고, 주요 유통 채널 입점을 통한 접근성도 강화되고 있다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “앞으로도 현지 소비자와 접점을 넓히는 체험 중심 활동으로 글로벌 대표 소주 브랜드의 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.