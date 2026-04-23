[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘부산기록원’ 건립 사업이 본궤도에 진입했다.

부산시는 23일 지방기록물관리기관인 ‘부산기록원’ 건립을 위한 필수 행정절차인 행정안전부 중앙투자심사를 통과해 기록문화 거점 조성 사업을 위한 본격 추진 동력을 확보했다고 밝혔다.

이번 중앙투자심사 통과는 시가 추진하는 부산기록원 건립 필요성과 타당성을 정부로부터 공식적으로 인정받은 것으로 부산기록원 건립 초석을 다지게 됐다.

부산기록원 건립은 부산시 행정 기록물 보관 한계를 해소하기 위한 숙원 사업으로, 북구 금곡동 인재개발원 부지(연면적 8586㎡)에 시비 465억원을 투입해 2031년 개원을 목표로 하고 있다.

부산기록원에는 기록물 보존서고, 전시·열람실, 교육·체험실 등 전문시설과 시민참여 공간을 조성한다. 특히 94만 권의 기록물 수용 능력을 갖추고, 공공·민간 기록물 보존 환경을 체계적으로 갖춰 시민들이 기록문화의 가치를 누리는 핵심 거점이 될 전망이다.

부산기록원은 단순한 기록물 보존기관을 넘어 시민과 함께 호흡하는 ‘개방형 아카이브(기록이나 자료를 체계적으로 모아 보관하는 공간)’로 운영된다. 시는 이곳을 통해 특색있거나 보존 가치 있는 기록물을 수집하고, 분산된 기록정보를 통합 연계해 시민 중심의 기록 서비스를 활성화할 계획이다.