ABL206·209 강력한 항암 효과 입증 2027년 임상 1상 초기 데이터 발표 네옥 바이오 통해 글로벌 상업화 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 지난 20일(현지시간) 미국암학회(AACR) 연례 학술대회에서 이중항체 ADC(항체-약물 접합체) 파이프라인 ‘ABL206(NEOK001)’과 ‘ABL209(NEOK002)’의 비임상 데이터를 포스터 발표했다고 23일 밝혔다.

ABL206과 ABL209는 두 가지 항원을 동시에 표적해 암세포 내로 페이로드(세포 독성 물질)를 전달하는 차세대 ADC 기술이 적용된 파이프라인이다. 현재 미국에서 임상 1상을 진행 중이며, 글로벌 개발 및 상업화는 에이비엘바이오의 자회사 네옥 바이오(NEOK Bio)가 전담하고 있다.

공개된 비임상 연구 결과에 따르면, B7-H3와 ROR1을 동시에 표적하는 ABL206은 암세포 유입 속도가 빠르고 강력한 항암 효능을 보였다. 특히 표적 항원이 없는 주변 암세포까지 사멸시키는 ‘바이스탠더 효과(Bystander Effect)’가 확인됐다. 환자 유래 종양 이식(PDX) 모델 실험에서는 종양 퇴행 유도와 함께 재발암 제거 효과를 입증했다.

EGFR과 MUC1을 표적하는 ABL209는 정상 조직과의 결합은 최소화하고, 두 항원이 모두 발현된 암세포에서만 높은 결합력을 갖도록 설계돼 안전성을 높였다. PDX 모델에서 강력한 항암 효과를 확인했으며, 약동학(PK) 데이터를 통해 치료 지수(Therapeutic Window) 개선 가능성을 뒷받침했다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 “이중항체 ADC는 기존 단일항체 ADC의 한계를 극복할 수 있는 기술”이라며 “현재 내부에서는 듀얼 페이로드 ADC를 포함한 후속 연구가 진행 중이며 차세대 ADC 개발을 본격화할 것”이라고 말했다.

네옥 바이오는 현재 진행 중인 임상 개발에 속도를 내어 오는 2027년 초기 임상 데이터를 발표할 계획이다.