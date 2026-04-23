- 불확실한 글로벌 통상 파고 넘어 수출길 확장…11개국 100개사 참가, 1대 1 맞춤형 상담

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 해외 시장을 넓히기 위해 대규모 수출 상담회의 장을 펼쳤다. 중동 전쟁 장기화 등 불확실한 글로벌 통상 파고를 넘기 위해서다.

23일 예산 스플라스 리솜 개최한 ‘2026 해외사무소 바이어 초청 수출 상담회’ 는 도내 중소기업 수출 역량 강화를 위해 충남 7개 해외사무소(미국·중국·일본·독일·인도·베트남·인도네시아)와 4개 해외 통상 자문관(호주·멕시코·우즈베키스탄·카자흐스탄)이 직접 발굴한 바이어를 4박 5일 일정으로 초청해 진행한다.

참가 바이어는 총 100개사(100명)로, 미국 16개, 중국 15개, 인도네시아 15개, 베트남 14개, 일본 13개, 인도11개, 독일 7개사 등이다.

제품별로는 식품 41개, 화장품 19개, 소비재 13개, 산업재 10개, 농산 5개, 자동차 3개사 등이다. 도내 참가 기업은 식품 91개, 가공품 37개, 소비재 34개, 화장품 30개, 산업재 20개 등 총 250개다.

지역별로는 천안이 68개로 가장 많고, 아산(47개)과 금산(30개), 홍성(19개), 서산(18개), 논산(13개) 등이 뒤를 이었다.

도내 기업들은 이날 바이어와 1대 1 상담을 가지며, 판로 확대를 모색했다. 도는 상담회 성과 극대화를 위해 바이어와 기업의 수요를 사전 분석해 매칭 테이블을 구성했으며, 모든 바이어에게 전담 통역사를 배치했다.

이와 함께 현장에 관제사와 수출 전문위원을 상주시켜 복잡한 통관 및 계약 절차를 현장에서 해결할 수 있도록 원스톱 지원 시스템을 가동했다.

수출 상담회는 24일 오전까지 진행하며, 바이어들은 같은 날 오후 도내 우수 기업을 방문한다. 이어 25일에는 태안해양치유센터를 찾아 프로그램을 체험하고, 태안국제원예치유박람회도 관람한다.