5월 2일 오전 10시부터 오후 4시까지 고척근린공원에서 행사 운영 식전공연·모범어린이 표창·즉석댄스자랑·먹거리부스 등 함께 즐기는 프로그램 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 제104회 어린이날을 맞아 오는 5월 2일 고척근린공원에서 어린이와 가족, 지역주민이 함께 즐길 수 있는 ‘어린이날 행사’를 개최한다.

이번 행사는 ‘신나게 놀고, 맘껏 웃어요!’를 슬로건으로, 어린이들이 마음껏 뛰놀며 가족과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 다양한 공연과 체험 프로그램을 마련했다.

행사는 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되며, 어린이와 지역주민 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 될 전망이다.

먼저 오전 10시에는 구구단합창단, 밴드동아리, 댄스동아리 등 식전 공연이 펼쳐지며 활기찬 분위기 속에서 행사의 막을 연다. 이어지는 기념식에서는 모범어린이 표창 수여와 백일장·그림공모전 시상, 아동권리헌장 낭독 등이 진행되며 어린이날의 의미를 되새기는 시간을 갖는다.

이후 태권도 시범공연과 마술 공연 등 다채로운 축하공연이 이어져 관람객들에게 즐거운 볼거리를 제공한다.

오전 10시부터 오후 4시까지 행사장 곳곳에서는 ▷전시마당 ▷놀이마당 ▷체험마당 ▷먹거리마당이 운영된다.

전시마당에서는 2026년 어린이날 우수작품을 전시하고, 놀이마당에서는 에어바운스 놀이터와 삐에로 풍선, 투호·딱지·구슬치기 등 전통놀이를 즐길 수 있다.

체험마당에서는 가족 사진 촬영, DIY 키링 만들기, 키즈 타투스티커 체험 등 다양한 프로그램이 진행되며, 먹거리마당도 함께 운영돼 어린이와 가족이 자유롭게 참여하며 즐길 수 있는 공간을 제공한다.