하원 군사위 비공개 보고…전쟁 끝나야 본격 제거 가능 판단 20여개 기뢰 일부는 탐지 어려운 ‘GPS 원격형’ 추정 휴전 기간 개시 발표와 온도차…실제 작전은 지연 가능성 종전 늦어질수록 유가·물류 충격 지속…美정치 부담 확대

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 국방부가 호르무즈 해협에 설치된 기뢰를 완전히 제거하는 데 최소 6개월이 걸릴 것으로 보고, 본격적인 제거 작전은 이란과의 전쟁이 종료된 이후에야 가능하다는 내부 판단을 내린 것으로 전해졌다.

미국 워싱턴포스트는 22일(현지시간) 복수의 당국자를 인용해 국방부 고위 당국자가 하원 군사위원회 비공개 브리핑에서 이 같은 내용을 보고했다고 보도했다. 브리핑에 따르면 이란은 호르무즈 해협과 인근 해역에 20개 이상의 기뢰를 부설했을 가능성이 있으며, 일부는 GPS 기반 원격 방식으로 설치돼 미군이 탐지하기 어려운 유형으로 평가됐다.

이 같은 판단은 미국이 앞서 밝힌 기뢰 제거 계획과는 온도차가 있다. 미국은 이란과 2주간 휴전에 들어간 지난 11일 기뢰 제거 작전 착수를 공식화했으며, 도널드 트럼프 대통령도 소셜미디어를 통해 “호르무즈 해협을 정리하고 있다”고 언급한 바 있다. 그러나 이번 보고대로라면 실제 대규모 제거 작전은 전쟁 종료 이후로 미뤄질 가능성이 크다.

비공개 보고를 접한 여야 의원들은 모두 불만을 표시한 것으로 전해졌다. 기뢰 제거에 장기간이 소요되고, 그마저도 전쟁이 끝나야 본격화된다는 점에서 군사·경제적 부담이 동시에 확대될 수 있다는 우려다.

특히 기뢰 제거 지연은 에너지 시장에 직접적인 영향을 줄 수밖에 없다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 물동량의 핵심 통로인 만큼, 항로 안전이 확보되지 않으면 유가 불안이 장기화될 가능성이 크다. 종전 협상이 조기에 타결되더라도 실제 해상 물류 정상화는 올해 말 이후로 늦춰질 수 있다는 의미다.

이는 미국 정치에도 부담 요인이다. 오는 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 유가 상승 압력이 지속될 경우 현 정부와 여당에 불리하게 작용할 수 있기 때문이다. 전통적으로 중간선거는 집권 세력에 불리한 구도가 형성되는 만큼, 에너지 가격 안정 여부가 핵심 변수로 부상하고 있다.

한편 이란은 미국의 군사 공세가 이어지던 지난 3월부터 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 것으로 알려졌다. 이로 인해 해상 충돌 위험이 높아지며 해협 긴장이 고조된 상태다. 트럼프 대통령은 이란이 기뢰 제거에 협조하고 있다고 주장했지만, 뉴욕타임스는 이란이 기뢰를 부설한 뒤 정확한 위치를 파악하지 못하고 있을 가능성도 제기했다.