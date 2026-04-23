코스닥 상장사 청담글로벌의 미국 자회사 KREASSIVE(크리에이시브)가 글로벌 리테일 업계 전문가 캐롤 펑(Carol Fung)을 공동 CEO로 영입하며 미국 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 이번 인사를 통해 기존 온라인 중심 사업에서 나아가 오프라인 및 B2B 영역까지 확장이 본격화되며, 글로벌 성장 전략이 한층 가시화될 전망이다.

시장에서는 이번 선임이 단순한 인력 보강을 넘어 미국 사업 전반의 실행력과 확장성을 높이는 계기가 될 것으로 평가하고 있다. 창업자인 Sean 대표 중심의 운영 구조에 글로벌 유통 및 세일즈 경험을 갖춘 캐롤 펑 CEO가 합류하면서 사업 추진 속도 역시 더욱 빨라질 것으로 예상된다.

업계에 따르면 캐롤 펑 CEO는 월마트, 텐센트, 징둥닷컴, 99 랜치 마켓 등 글로벌 유통 대기업에서 20년 이상 핵심 역할을 수행해온 인물이다. 오프라인 유통부터 모바일 커머스, 옴니채널 전략, 공급망 혁신까지 다양한 영역에서 전문성을 갖춘 경영인으로 평가받는다.

그는 월마트 차이나에서 12년 이상 근무하며 부사장(VP)까지 올라 대형마트 사업 확장과 카테고리 혁신을 이끌었고, 이후 텐센트에서는 위챗 기반 이커머스 모델 구축을 주도하며 모바일 커머스 성장에 기여했다. 이어 징둥닷컴(JD.com)에서는 시니어 부사장으로 재직하며 JD 슈퍼마켓, 7FRESH, 이호디안(Yihaodian) 등 주요 사업을 총괄했다.

최근까지는 미국 유통기업에서 디지털 전환과 옴니채널 전략을 추진해 온 것으로 알려졌다. 아시아와 미국을 아우르는 그의 경험은 KREASSIVE의 향후 성장 전략과 맞물려 시너지를 낼 것으로 기대된다.

KREASSIVE는 미국 현지에서 K-뷰티 유통, 이커머스, 온·오프라인 리테일 확장, 브랜드 인큐베이팅 사업을 전개하고 있다. 아마존과 틱톡샵 기반 온라인 판매뿐 아니라 오프라인 및 B2B 세일즈에서도 빠르게 성장세를 보이고 있다.

특히 팝업스토어 중심의 오프라인 사업은 청담글로벌이 KOTRA 유통기업 해외진출 지원사업에 선정되는 데 기여하며 주목을 받고 있다.

이번 사업은 이례적인 규모로 평가되며 국내 중소 화장품 브랜드들의 미국 진출에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 업계에서는 KREASSIVE가 올해부터 본격적인 매출 및 수익 창출 단계에 진입할 가능성이 높다고 보고 있으며, 현지 유통 플랫폼으로의 전환이 진행 중이라는 분석도 나온다.

KREASSIVE는 미국을 중심으로 캐나다와 유럽에 법인을 두고 글로벌 네트워크를 확장하고 있다. 최근 유럽 법인을 통해 징둥그룹의 온라인 플랫폼 ‘조이바이(Joybuy)’와 공급 계약을 체결하고 납품을 시작하는 등 유럽 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

업계 관계자는 “KREASSIVE는 단순 해외 법인을 넘어 청담글로벌의 글로벌 확장을 이끄는 핵심 축으로 자리 잡고 있다”고 말했다.