[헤럴드경제=장연주 기자] 재혼한 남편이 외도한 전처를 못 잊고 그리워한다는 사실을 알게 된 40대 여성 A씨가 이혼을 고민하고 있다고 토로했다. 남편은 심지어 전처와 A씨를 비교하면서 깎아내리는가 하면 “전처를 잊은 적이 없고, 너한테 마음 연 적도 없다”고 밝혔다.

지난 20일 JTBC ‘사건반장’에서는 10년 넘게 남편 전처와 비교당하며 살고 있다는 A씨의 사연이 공개됐다.

오래 전 사별로 혼자가 된 A씨는 10년 전 지인 소개로 지금의 남편과 만나 재혼했다. 남편 역시 재혼으로 슬하에 딸 하나를 두고 있었다.

A씨는 의붓딸이 자신을 ‘친엄마’로 생각할 수 있도록 노력했고, 남편 역시 “내가 많이 도와주겠다”고 약속했다.

얼마 지나지 않아 A씨가 임신했는데, 이때부터 남편의 비교가 시작됐다.

남편은 육아에 서투른 A씨에게 “전처는 잘만 키웠다”, “왜 이렇게 못하냐”며 수시로 폭언을 쏟아냈고, A씨의 외모와 요리 실력, 평소 입고 다니는 옷까지 전처와 비교하며 깎아내렸다.

그러면서도 남편은 전처로부터 받아야 할 양육비에 대해서는 언급하길 꺼려했다. 한번은 A씨가 양육비를 언급했다는 이유만으로 반년 넘게 대화를 끊기도 했다.

남편은 당시 A씨가 전처 흉을 본다며 “돈을 지나치게 밝힌다”고 몰아세위까지 했다.

참다 못한 A씨는 남편에게 전처에 대한 감정이 남아있으냐고 물어봤다.

그러자 남편은 “전처의 외도로 헤어지게 됐지만 미움이나 배신감 보다 그리움이 크다”며 “재혼한 뒤에도 전처를 잊은 적이 없고, 너한테 마음을 연 적도 없다”고 말했다.

이에 A씨는 “남편이 과거에 매몰돼 있으며 혼자 마음 속에 전처를 품고 산다”며 “뒤에서 둘이 살았다”고 토로했다. 그러면서 “차라리 남편이 재혼 후 전처를 따로 만났거나 연락을 했으면 이해라도 될 텐데 지금 행동은 이해가 안된다”며 황당해했다.

이 같은 사연에 박지훈 변호사는 “남편의 말이 진심인지 입증하는 게 쉽지 않은 만큼, 이혼하기가 쉽지 않아 보인다”며 “정서적 외도가 100% 사실이라고 해도 짝사랑에 가까운 것이니 이혼 사유로 보긴 어렵다”고 조언했다.

박 변호사는 “만약 이혼을 하고 싶으시다면 협의 이혼으로 진행하는 방법이 있다”고 밝혔다.

또 손수호 변호사는 “이혼하게 된다면 자녀에게도 영향이 있지 않으니, 언제 어떤 방식으로 알릴 것인지에 대해서도 고민해봐야 한다”고 조언했다.