[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구는 오는 5월 14일부터 16일까지 3일간 ‘Y교육박람회 2026’의 주요 행사인 ‘평생학습축제’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 축제는 ‘AI빅뱅: 경계 없는 교육, 한계 없는 배움’을 주제로 인공지능 기술을 접목한 체험형 프로그램을 중심으로 운영된다. 행사는 양천구청 일대 공원사잇길과 목동가온길 등에서 진행된다.

축제 첫날인 14일에는 ‘제2회 평생학습 어르신 백일장’이 열린다. 문해교실 어르신 70여 명이 쓴 시화 작품을 멀티모달 AI를 통해 디지털 애니메이션으로 변환하는 과정을 보여준다.

14일부터 3일간 목동가온길(양천구청 후문~양천경찰서)에서 펼쳐지는 ‘AI를 만난 평생학습 거리 전시회’에서는 평생학습자와 특수교육 대상 아동의 작품이 AI 기술로 재해석되어 전시된다. 또 양천공원과 구청 사잇길에서는 AI 여권사진 제작, AI 음악 및 향수 만들기 등 35개의 다양한 체험부스를 운영한다.

강연 프로그램도 마련된다. 15일에는 국내 1호 프로파일러 권일용이 딥페이크·사이버 범죄 등 ‘AI 시대 디지털 범죄의 실태와 대응법’을 주제로 강연을 시작한다. 16일 오전에는 작가 겸 배우 차인표가 ‘한계 없는 배움’을 주제로 강연을 진행한다. 같은 날 오후에는 대화·관계 전문가 박재연이 ‘말이 바뀌면 관계가 바뀐다’를 주제로 건강한 소통 방법을 소개한다.

이 밖에도 양천구는 방문객들을 위한 다채로운 먹거리 부스도 함께 마련해 축제의 즐거움을 더할 예정이다.