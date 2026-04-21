‘지역 완결형 필수의료체계’ 의지 표명 “4004억원 중 3630억원 시비로 부담”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 21일 오후 국회에서 (구)침례병원 공공병원화 조속 추진을 촉구하는 기자회견을 개최했다고 밝혔다. 박형준 시장은 부산 지역구 국회의원, 시의원 및 구의원 등과 함께 국회 소통관에서 기자회견을 열고 ‘침례병원 공공병원화’를 위한 중앙정부의 즉각 결단과 실행을 요구했다.

시 관계자는 “지난달 30일 면담 재요청에도 보건복지부 건강보험정책심의위원회 소위원회 논의와 현장방문이 미뤄짐에 따라, 330만 부산시민 생명권 보호를 위해 정부의 빠른 결단을 요구한 것”이라고 설명했다.

부산시는 공공병원 설립을 위해 전례 없는 수준의 재정지원 의지를 밝히며 사업추진의 필요성을 강조했다. 총사업비 4004억원 가운데 90%가 넘는 3630억원을 시비로 부담하고, 개원 후 10년간 운영 적자의 50%를 보전하는 등 파격적 재정지원 계획을 마련해 제안한 상태다.

건강보험 재정부담을 이유로 안건상정이 지연될 경우 지역 필수의료 공백이 장기화될 수 있는 만큼 조속한 정책결정이 필요하다는 입장도 강조했다.

박형준 시장은 “정은경 복지부장관은 부산시의 수차례 면담 요청마저 거절하며 침례병원 공공병원화에 손을 놓고 있다”고 비판했다. 그는 이어 “무너진 지역의료 안전망을 복원하고 시민 생명을 끝까지 책임지겠다는 지방정부의 결연한 의지”라며 침례병원을 비수도권 공공의료 거점병원으로 조성하라고 촉구했다.

이날 국민의힘 부산시당도 논평을 내고 “‘10년간 적자분 3000억원 지원’이라는 지방정부로 감당하기 어려운 재정부담까지 책임지겠다는 진정성을 보였다”며 정부를 향해 “부산시민에 대한 희망고문을 중단하고 침례병원 정상화 약속을 실천하라”고 요구했다.