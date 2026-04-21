7월까지 운영하는 호텔 다이닝 연계 상품 비오토피아 레스토랑 전용 코스 요리 제공 포도호텔 투숙객 전용 양갈비 디너 세트 포도뮤지엄 입장권 포함한 문화 미식 구성

[헤럴드경제=김명상 기자] SK핀크스가 운영하는 제주 포도호텔과 디아넥스가 레스토랑 메뉴를 연계한 신규 객실 패키지 2종을 7월까지 선보인다.

이번 패키지는 투숙객이 각 호텔 레스토랑의 대표 요리를 이용할 수 있도록 기획됐다.

포도호텔은 독립적인 미식을 즐길 수 있는 ‘히든 시그니처’ 패키지를 출시했다. 비오토피아 레스토랑에서 메뉴판에는 없는 전용 코스 요리를 제공하는 것이 특징이다. 해당 레스토랑은 제주의 식재료를 사용한 코스 요리를 판매한다.

패키지 이용객에게는 조식이 포함된 객실 1박과 다이닝 메뉴인 ‘양갈비 스테이크 코스’가 제공된다. 양갈비 스테이크와 글라스 와인이 포함되며, 포도뮤지엄 입장권이 지급된다.

디아넥스는 중식 세미코스 요리가 포함된 ‘마이 딤섬 메이트’ 패키지를 선보였다. 디아넥스 레스토랑은 호수 전망을 갖춘 캐주얼 레스토랑이다.

해당 패키지는 조식 뷔페가 포함된 객실 1박과 탕수육 세미코스를 제공한다. 제주 흑돼지 탕수육과 수제 딤섬으로 구성됐다. 증정품으로 딤섬 키링 2개를 지급하며, 아라고나이트 고온천과 수영장 이용 혜택이 포함된다.

디아넥스와 비오토피아 레스토랑은 외부 방문객도 이용할 수 있다. 상세 구성은 각 호텔 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

SK핀크스는 이번 신규 패키지에 대해 “고객들이 호텔에 머무는 동안 멀리 나갈 필요 없이 호텔 내에서 최상의 미식을 경험할 수 있도록 레스토랑의 시그니처 메뉴를 엄선해 구성했다”며 “투숙객들을 통해 핀크스 레스토랑의 다이닝 퀄리티가 입소문 나길 기대한다”고 밝혔다.