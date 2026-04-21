하노이 신규 취항 앞두고 현지 네트워크 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공은 지난 17일 베트남 하노이에서 베트남 상공인연합회(KOCHAM)와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 하노이 신규 취항을 앞두고 현지 네트워크를 선제적으로 강화하고, 안정적인 항공 수요 기반을 확보하기 위한 전략적 행보다. KOCHAM은 베트남에 진출한 한국 기업들의 투자 활동을 지원하고 양국 간 민간 교류 협력 활성화를 위해 설립된 단체로, 약 2000여 개 한국 기업이 회원사로 참여하고 있다.

이날 협약식에는 이상훈 파라타항공 베트남 지점장과 고태연 KOCHAM 회장 등 양측 주요 관계자가 참석했다.

파라타항공은 추후 KOCHAM 회원사를 대상으로 파라타항공 이용시 실질적인 혜택을 제공할 예정이다. 아울러 양측은 베트남 내 신규 관광 콘텐츠 발굴 및 공동 마케팅을 추진해 항공 수요를 확대하고, 한국과 베트남 간 경제·관광 교류 활성화에 기여하기 위해 긴밀한 협력 체계를 구축하기로 합의했다.

이번 협약은 파라타항공이 오는 7월 하노이 노선 신규 취항을 앞두고 추진된 것으로, 현지 기업 네트워크와의 연계를 통해 초기 탑승 수요를 안정적으로 확보하는 동시에 비즈니스 수요 확대 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다. 파라타항공은 하노이 노선에 광동체 항공기(A330-200)를 투입해 비즈니스 수요와 레저 수요를 동시에 공략할 계획이다.

파라타항공 관계자는 “이번 KOCHAM과의 협약은 현지 기업들과의 실질적인 협력 기반을 구축했다는 점에서 의미가 있다”며 “한국 기업들의 진출이 활발한 베트남 하노이에서 우리 기업인들의 경제 활동을 측면지원하며 국적사로서의 역할을 다할 것”이라고 말했다.