2026년형 OLED TV 신제품 ‘S95H’ 주목 “디자인·화질·사운드 픔질 모두 뛰어나”

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자의 2026년형 OLED TV(모델명:S95H) 신제품이 미국과 영국 주요 IT 매체들로부터 호평을 받았다.

21일 업계에 따르면 미국 경제 전문지 포브스는 S95H 모델에 대해 “디자인·화질·사운드 품질 등 모든 측면에서 뛰어난 성능을 선보였다“며 “다른 TV들이 넘어야 할 독보적인 기준을 제시했다”고 평가했다.

S95H 모델은 벽에 걸린 고급 액자를 연상케 하는 ‘플로트 레이어’ 디자인을 채택했다.

포브스는 “두 층으로 나뉘어 스크린이 앞쪽으로 돌출된 디자인으로, 넓은 후면 플레이트와 대담한 메탈릭 테두리가 한층 입체적이고 시선을 사로잡는 효과를 발휘한다”고 짚었다.

화질에 대해선 “탁월한 밝기와 풍부한 색상 볼륨을 통해 어두운 환경에서도 뛰어난 명암비를 자랑한다”며 “육안으로는 구별할 수 없을 정도의 높은 색 정확도를 지원한다”고 호평했다.

영국 IT 전문 매체 트러스티드 리뷰는 5점 만점을 부여하며 ‘강력 추천(Highly Recommended)’ 제품으로 선정했다.

이 매체는 “완성도 높은 압도적인 밝기와 정확도를 제공할 뿐만 아니라 생동감 넘치는 화질과 정밀한 필름 메이커 모드를 완벽히 구현한다”고 강조했다.

미국 IT 전문 매체 피시맥은 “지금까지 출시된 OLED TV 중 가장 인상적인 제품”이라며 “눈부신 밝기, 넓은 색 영역, 생생한 화질 등 OLED 성능을 한 단계 끌어올렸고 새롭게 적용된 실버 프레임 디자인이 눈길을 사로잡는다”고 평했다.

미국의 IT 매체 테크아리스 역시 ‘2026 에디터스 초이스(EDITOR’S CHOICE)‘으로 선정하며 “탁월한 화질, 다양한 게이밍 기능 등을 지원해 색과 성능을 중시하는 소비자에게 강력 추천할 제품”이라고 극찬했다.

이어 “AI 축구 모드는 화면 속 경기를 자동으로 인식해 거실에서도 마치 경기장에 있는 듯한 경험을 제공해 최고의 스포츠 시청 환경을 제공한다”고 설명했다.

삼성전자의 ‘S95H’는 ▷AI 축구 모드 프로 ▷AI 사운드 컨트롤 프로 등 AI 기능도 새롭게 탑재해 한층 강화된 엔터테인먼트 경험을 제공한다.