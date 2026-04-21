방치된 전동킥보드·전기자전거

[헤럴드경제=손인규 기자] 노원구(구청장 오승록)가 ‘공유 모빌리티 통합 신고시스템’을 구축하고 20일부터 운영을 시작했다고 밝혔다. 무질서하게 방치된 공유 전기자전거 등을 간편하게 신고하고 수거할 수 있도록 해 보행자가 안전한 보행환경을 조성하기 위해서다.

최근 공유 모빌리티 이용이 늘면서 점자블록, 횡단보도, 버스정류장, 지하철역 주변 등에 기기가 방치돼 보행에 불편을 주고 안전사고에 대한 우려가 커지고 있다.

이에 구는 지역 내에서 공유 전기자전거를 운영 중인 공유 모빌리티 업체들과 손잡고 기존의 복잡한 민원 접수 방식을 일원화하기로 했다.

우선 기존의 번거로운 본인 인증 과정을 없애 구 홈페이지에 접속하거나 QR코드를 스캔해 위치(주소)를 입력하고 사진만 등록하면 즉시 접수할 수 있다.

또 ‘운영업체 구분 없는 통합 신고’가 가능하다. 그동안에는 기기의 소속 업체를 민원인이 직접 확인해 각각 신고해야 하는 불편이 있었다. 이제는 업체 구분 없이 모든 기기를 하나의 창구에서 일괄 접수할 수 있다.

신고 즉시 업체와 연계되는 실시간 수거 처리 시스템도 도입했다. 업체 담당자가 관리자 페이지를 통해 신고 내용을 실시간으로 확인하고 신속히 수거할 수 있도록 했다.

구는 시스템의 원활한 운영과 신속한 민원 처리를 위해 공유 모빌리티 업체들과 핫라인도 구축하고 이를 통해 현장 관리에 필요한 사항을 수시로 논의하고 있다고 밝혔다.