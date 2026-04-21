화물연대, BGF리테일 7차례 교섭 요구…매번 불발

[헤럴드경제=김진 기자] 전국민주노동조합(민주노총) 산하 화물연대의 편의점지부 CU지회 파업 도중 사상자가 발생한 가운데 노사 대치가 극에 달했던 것으로 알려졌다.

20일 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터에서 화물차와 화물연대 조합원이 대치하던 중 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.

화물연대 등에 따르면 이번 사고의 근본 원인으로는 파업 2주차를 맞을 때까지 이어진 원청과 노조 간 평행선 대치가 꼽힌다. 화물연대는 편의점 CU 운영사인 BGF리테일에 일곱 차례에 걸쳐 공동교섭을 요구했으나, BGF리테일은 응하지 않으며 갈등의 골이 깊어졌다. BGF 측은 BGF로지스에서 물류센터, 운송사, 기사로 이어지는 다단계 계약 구조로 운영되는 편의점 물류 구조상 직접 교섭 의무가 없다는 입장이다.

화물연대는 지난 1월 원청 교섭을 요구하며 물류센터 앞 선전전을 시작한 직후 사측이 조합원들의 배송 물량을 기존 대비 절반으로 삭감했다고 주장하고 있다. 배송 기사들이 무임금 분류작업을 강요받거나, 아파서 쉴 때조차 대체 수송차량 비용을 사비로 부담했다고 지적했다. 이에 더해 사측이 배송 거부를 이유로 조합원에 대한 손해배상을 청구하며 갈등이 고조됐다.

화물연대는 이번 사고를 ‘자본과 공권력이 빚어낸 살인’으로 규정하며 강하게 반발하고 있다. 화물연대 관계자는 “이야기 좀 하자고 했을 뿐인데 원청은 대화 자체를 거부하며 조합원들을 사지로 몰아넣었다”며 “경찰이 대체 차량 출차를 위해 조합원들을 강제로 밀어내는 과정에서 결국 한 동지가 목숨을 잃는 야만적 현실이 벌어졌다”고 성토했다.

화물연대는 BGF리테일 등을 상대로 직접 교섭을 요구하며 지난 5일부터 진주 등 전국 5개 물류센터에서 파업을 이어가고 있다.