인공지능과 연계 ‘체험형 축제’ 마련...대규모 퍼레이드‧체험부스‧공연 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리 가득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 오는 25일 방화근린공원(강서구 금낭화로 178)에서 ‘제14회 강서어린이 동화축제’를 개최한다.

올해 축제는 ‘어린이와 AI가 함께 그리는 동화 이야기’라는 주제로 기획됐다. 인공지능 시대에도 변하지 않는 독서의 즐거움을 전하기 위해 책과 인공지능을 연계한 다양한 프로그램을 선보일 예정이다.

먼저 오전 10시부터 방화동 일대에서 축제의 시작을 알리는 화려한 퍼레이드가 진행된다.

퍼레이드는 서울디지털콘텐츠고등학교에서 방화근린공원까지 약 1.2㎞ 구간을 따라 펼쳐진다. ‘호두까기 인형’, ‘이상한 나라의 앨리스’, ‘미운 아기 오리’ 등 동화 속 등장인물로 분장한 어린이들이 퍼레이드에 참여해 환상적인 볼거리를 선사한다.

특히 올해는 생성형 인공지능으로 구현한 동화 영상이 송출되는 LED 차량이 퍼레이드에 합류해 특별한 재미를 더할 예정이다.

퍼레이드에 이어 오전 11시에는 방화근린공원 메인 무대에서 개막식이 열린다. 동화 속 세계로 들어간다는 의미를 담아, 로봇 강아지가 ‘황금열쇠’를 전달하는 특별 퍼포먼스도 진행된다.

행사장 곳곳에는 ▷체험마당 ▷놀이마당 ▷공연마당 ▷포토존 등 다양한 즐길 거리가 준비되어 있다.

체험마당에서는 총 28개의 부스가 운영되며, 단순한 독서 활동을 넘어 책의 재미를 생생하게 느낄 수 있는 다양한 체험 프로그램들이 제공된다.

특히 ‘AI 동화 변신 포토존’, ‘AI 로봇과 함께하는 동화 속 길 찾기’ 등 인공지능을 활용한 동화 체험도 준비됐다.

놀이마당에서는 화재 안전 방탈출 에어바운스, 범퍼카 등 놀이기구를 즐길 수 있으며, 원형광장과 메인 무대에서는 지역 동아리와 어린이가 함께하는 노래, 악기 연주, 무용 공연이 이어진다.

이 외도 동화 속 주인공이 되어볼 수 있는 포토존과 양식, 일식, 분식 등 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭 등이 운영된다.

폐막식에서는 ‘인공지능 마술쇼’가 펼쳐져 화려한 대미를 장식할 예정이다.

구 관계자는 “올해로 14번째 맞는 ‘강서어린이 동화축제’를 더욱 풍성하게 꾸미기 위해 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 준비했다”며 “많은 구민이 축제를 통해 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 밝혔다.