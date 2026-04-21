양국 중기부 업무협약 실무그룹 가동 한-인도 벤처·스타트업 박람회 개최

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부는 인도 중소기업부와 중소기업 분야 협력에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

한국과 인도 정상회담을 계기로 전날 인도 뉴델리에서 체결한 MOU는 중소기업 분야 상호 협력을 증진하는 내용이 골자다. 한국과 인도는 중소기업 분야 혁신 파트너십 구축하는 데 뜻을 모으기로 했다.

이를 이행하기 위한 한·인도 중소기업 협력 실무단 운영하고, 대기업 중심의 인도 진출을 중소기업까지 확대한다는 구상이다.

벤처·스타트업 인재 교류와 창업 생태계 확장 협력 등을 위한 ‘한-인도 벤처·스타트업 취업·창업 박람회’도 같은 날 개최됐다. 양국 정부와 벤처·스타트업, 벤처캐피털(VC), 개발자, 대학생 등 약 200여명이 참석했다.

참석자들은 양국 벤처·창업 생태계에 대한 경험을 공유하고, 교류를 더욱 활성화할 수 있는 방안에 대해 논의했다.

메인 행사에 앞서 진행된 정책 설명회에서는 인도 우수 인재들을 대상으로 한국의 외국인 창업가 지원 정책과 해외 우수 소프트웨어(SW) 경력자 채용 연계 사업에 대한 소개가 진행됐다. 한국 취업과 창업에 관심이 있는 현지 대학생, 개발자 등의 질의도 이어졌다.

전시관에서는 인도 진출을 희망하는 한국의 유망 스타트업 9개 사가 행사에 참여한 인도 투자자, 기업 등을 대상으로 혁신 기술·제품도 선보였다.

노용석 제1차관은 “한국과 인도는 우수한 인적 자원을 기반으로 빠르게 성장 중인 혁신 국가라는 공통점을 가지고 있다”라며 “이번 인도 행사를 계기로 양국의 벤처·스타트업 생태계를 연결하고, 혁신 인재 간 교류가 더욱 활성화되길 바란다”라고 말했다.