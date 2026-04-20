신현송 한국은행 총재 후보자가 20일 오전 서울 중구의 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 국회는 지난 15일 신 후보에 대한 인사청문회를 진행했으나 신 후보자 장녀의 여권법 위반 의혹을 이유로 당일 보고서를 채택하지 않았다. 여야는 이날 오후 국회 재경위 전체회의를 통해 신 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 여부를 논의할 예정이다. 임세준 기자
신현송 한국은행 총재 후보자가 20일 오전 서울 중구의 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 국회는 지난 15일 신 후보에 대한 인사청문회를 진행했으나 신 후보자 장녀의 여권법 위반 의혹을 이유로 당일 보고서를 채택하지 않았다. 여야는 이날 오후 국회 재경위 전체회의를 통해 신 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 여부를 논의할 예정이다. 임세준 기자

[헤럴드경제=유동현 기자] 이재명 대통령은 20일 신현송 한국은행 총재에 대한 임명안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

총재 발령 일자는 오는 21일이다.

앞서 국회 재정경제기획위원회는 지난 15일 신 후보자에 대한 인사청문회를 진행한 뒤 논의를 거쳐 이날 인사청문 경과보고서를 채택했다.


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