역내 거래소 간 협력 강화 23일 중국 선전거래소 방문 해외 투자자에 한국 증시 홍보

[헤럴드경제=김지윤 기자] 정은보 한국거래소 이사장이 홍콩에서 열리는 아시아·오세아니아거래소연맹(AOSEF) 연차총회 참석과 글로벌 로드쇼 개최 등을 위해 20일 출국했다.

AOSEF는 아시아 지역 거래소의 협력과 정보교류 확대를 위해 1982년 설립된 단체다. 현재 13개국의 총 17개 거래소가 회원으로 참여 중이다.

오는 22일 열리는 이번 연차총회에는 홍콩거래소와 일본거래소, 상해·선전 거래소 등 아시아 주요 거래소 대표들이 자리해 자본시장의 발전 방향과 거래소 간 협력 방안을 논의할 예정이다.

이날 출국한 정 이사장은 다음날인 21일 홍콩에서 주요 기관투자자를 대상으로 한국증시 글로벌 로드쇼도 개최할 예정이다.

모건스탠리와 공동 개최하는 이번 로드쇼에서 거래소는 한국 자본시장 제도 개선 성과를 설명한다. 이번 로드쇼에는 글로벌 자산운용사 및 헤지펀드 등 기관투자자 약 50개사가 참여할 예정이다.

이후 정 이사장은 23일, 중국 선전거래소를 방문해 리 지준 총경리와 함께 자본시장 경쟁력 제고 및 거래소 간 협력 방안 등에 대한 의견을 교환한다.

또 현지에 있는 한국 기술기업과 간담회를 갖고 기업 현장의 의견을 청취할 예정이다.

정 이사장은 “아시아 주요 거래소와의 네트워크를 강화하고 글로벌 자본시장에서의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다”고 말했다.