[헤럴드경제=김선국 기자] 홍문표 한국농수산식품유통공사(aT) 사장이 미국 뉴욕을 찾아 K-푸드 수출 확대를 위한 현장 행보에 나섰다.

홍 사장은 지난 19일 뉴욕에서 외식·유통업계 관계자와 셰프들을 만나 한식의 글로벌 확산과 수출 확대 방안을 논의했다.

이날 자리에는 핸드 호스피탈리티 이기현 대표와 뉴욕 외식업계에서 주목받고 있는 옥동식 셰프, 미슐랭 스타 한식당 ‘주아(JUA)’의 김호영 셰프가 참석했다.

홍 사장은 “맨해튼 한복판에서 한식의 맛과 가치를 알리고 있는 주역들”이라며 “K-푸드 확산의 중심에서 새로운 한식 모델을 만들어가고 있다”고 평가했다.

현지 업계에서는 K-푸드 확산을 위해 식자재 공급 체계 개선 필요성이 제기됐다.

이기현 대표는 “K-푸드 수요가 늘면서 사계절 식자재 공급 데이터가 중요해지고 있다”며 “산지와의 협업을 통해 신메뉴를 개발하고, 과잉 생산 식재료를 활용한 메뉴로 소비 확대에 기여하고 싶다”고 말했다.

홍 사장은 이에 앞서 인삼 수입업체 리버티 그룹을 찾아 수출 확대 방안도 점검했다. 해당 업체는 국산 홍삼을 수입해 뉴욕에서 14개 전문 매장을 운영하며 현지 판로 확대에 기여하고 있다.

홍 사장은 “글로벌 시장은 경쟁이 빠르게 심화되는 만큼 품질 경쟁력과 타깃 시장에 맞는 전략이 중요하다”며 차별화 마케팅의 필요성을 강조했다. 홍 사장은 aT 뉴욕지사를 방문해 미주 지역 K-푸드 수출 동향과 현지 마케팅 전략에 대한 점검도 진행했다.