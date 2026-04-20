첫 외부 디렉터 선임…전시 기획력 강화

[헤럴드경제=김현경 기자] 국내 최대 미술 장터(아트 페어)인 키아프(Kiaf)가 올해 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL) 2026’의 크리에이티브 디렉터로 정구호 디자이너를 선임했다고 20일 밝혔다. 키아프가 외부 크리에이티브 디렉터를 선임한 것은 이번이 처음으로, 전시의 기획력과 완성도를 강화하기 위한 결정이다.

정구호 크리에이티브 디렉터는 패션, 공연 예술, 전시 기획 등 다양한 영역에서 활동해 온 시각 예술 연출가로, 폭넓은 작업을 해 왔다. 패션 브랜드 KUHO를 비롯한 다양한 프로젝트를 이끌었으며, 국립무용단, 국립발레단, 국립오페라단 등 주요 국공립 예술 기관의 공연에서 연출과 무대, 의상 디자인을 총괄했다. 밀라노 한국 공예 전시 예술감독과 공예트렌드페어 총감독, 미술관 전시 기획 등을 맡기도 했다.

이번 선임은 서울이 국제적 아트 허브로 부상하는 가운데 키아프의 브랜드 경쟁력을 강화하고 관람 경험을 차별화하기 위한 변화의 일환이다. 공간과 서사 중심의 연출 역량과 국내외 프로젝트 경험을 갖춘 정 디렉터는 키아프 서울의 브랜딩, 공간 디자인, 특별전 기획을 총괄한다.

정 디렉터는 “키아프 서울 2026의 크리에이티브 디렉터로서 우리 미술 시장이 기술과 감각의 새로운 균형점을 선점할 수 있도록 이끌겠다”며 “모든 역량을 집중해 키아프가 글로벌 미술 시장에서 의미 있는 플랫폼으로 도약하도록 하겠다”고 밝혔다.

이성훈 키아프 서울 운영위원장(한국화랑협회 회장)은 “패션과 공연, 공예와 전시를 넘나드는 정구호 디렉터의 전문적인 인사이트를 바탕으로, 키아프 서울 2026에 신선한 변화와 새로운 활력을 불어넣어 주길 기대한다”고 전했다.

키아프 서울 2026은 오는 9월 2~6일 코엑스에서 개최된다.