[헤럴드경제=부애리 기자] 종근당은 항암 신약 ‘CKD-703’의 글로벌 임상 1/2a상 시험을 위한 미국 내 첫 환자가 등록됐다고 20일 밝혔다.

이 신약은 항체약물접합체(ADC) 기반으로 비소세포폐암 등 고형암 환자를 대상으로 미국과 한국 12개 의료기관에서 임상시험을 진행한다. 이날 첫 환자는 미국 오하이오주 가브레일암센터에서 등록했다.

CKD-703은 종근당이 독자 개발한 간세포성장인자 수용체(c-Met) 표적 항체에 차세대 ADC 플랫폼 기술을 적용해 개발 중인 신약이다. 암세포만을 선택적으로 사멸시키는 기전의 혁신적인 항암 신약 후보물질이다.

지난해 7월 미국 식품의약국(FDA)로부터 임상 1/2a상을 승인받았다. 이어 지난 2월 식품의약품안전처에서도 임상 계획을 승인받아 상반기 환자 등록이 시작될 예정이다. 향후 유럽 등으로 임상 국가를 확대해 나갈 계획이다.

종근당 관계자는 “독자적인 기술과 글로벌 ADC 플랫폼의 시너지를 바탕으로 계열 내 최고(베스트 인 클래스) 항암제를 개발하여 전세계 환자들에게 혁신적인 치료옵션을 제공할 수 있도록 연구에 속도를 높일 것”이라고 말했다.