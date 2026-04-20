중구 8개 구립도서관 ‘이순신 위크’ 에 참여...오는 24일까지 도서관별로 다양한 체험 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 구립도서관 8곳에서 오는 24일까지 충무공 이순신을 주제로 다채로운 프로그램을 운영한다.

도서관들이 오는 25일 열리는 ‘2026 이순신 축제’를 앞두고 진행되는 ‘이순신 위크’에 동참한 것.

중구는 지난 18일부터 일주일간을 ‘이순신 위크’로 지정했다. 이 기간에는 도서관을 포함한 중구 곳곳에서 이순신 관련 프로그램을 이어가며 다가오는 축제에 대한 기대감을 한껏 끌어올린다.

참여도서관은 ▷가온도서관 ▷어울림도서관 ▷남산타운어린이도서관 ▷손기정어린이도서관 ▷신당누리도서관 ▷다산성곽도서관 ▷손기정문화도서관 ▷장충동작은도서관이다.

지난 주말에는 충무공을 새롭게 조명하는 특강을 열어 큰 호응을 얻었다.

18일 손기정문화도서관에서는 ‘도시는 영웅을 어떻게 기억하는가’를 주제로 도시와 공간의 관점에서 이순신 장군을 재해석, 19일 다산성곽도서관에서는 ‘성곽 위에서 읽는 이순신의 편지’ 강연을 통해 난중일기와 징비록을 바탕으로 그의 삶과 기록을 깊이 있게 풀어냈다.

어린이를 위한 프로그램도 주말 내내 풍성했다.

가온도서관에서는 초등학생과 부모가 함께 수제 도장을 만들며 이름에 담긴 의미를 되새겼고, 손기정어린이도서관에서는 거북선 모형 만들기와 이순신 장군 탄생 481주년을 기념한 클레이 케이크를 만들며 축하했다. 또 어울림도서관에서는 거북선 팝업 생일 초대장을 만들기가 진행됐다.

오는 24일 어울림 도서관에서 어린이들이 난중일기와 김한민 감독의 ‘이순신 3부작’을 활용한 수업으로 이순신 장군에 대해 배우고, 방패연 신호기를 만들어 보는 프로그램이 열린다.

이와 함께 누구나 참여할 수 있는 상시 체험이 24일까지 이어진다.

도서관별로 ▷글씨로 써보는 난중일기 ▷이순신·방패연 키링 만들기 ▷거북선 그리기 ▷이순신 장군 명언 쓰기 ▷이순신 장군에게 보내는 생일 축하 메시지 작성 ▷투호·말타기 보드게임 등 다채로운 활동이 마련됐다.

아울러 이순신 장군의 생애와 리더십 등을 주제로 도서 큐레이션도 함께 운영된다.

구는 이번 이순신 위크가 ‘2026 이순신 축제’의 마중물 역할을 톡톡히 해줄 것으로 기대하고 있다.

김길성 중구청장은 “도서관에서 진행되는 다양한 체험을 통해 이순신 장군의 탄생지인 중구를 새롭게 발견하고, 25일 진행될 이순신 축제에 모두 참여해 함께 즐기길 바란다”고 전했다.