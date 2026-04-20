[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 20일 제46회 장애인의 날을 앞두고 지난 18일 렛츠런파크서울에서 장애아동 가족과 국내 재활의학과 의료진 등 총 21명을 초청해 ‘재활승마 설명회 및 체험 행사’를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 분당 차병원, 삼성서울병원, 넥슨어린이재활병원 재활의학 전문의가 함께 참여했다. 환영 오찬을 시작으로 재활승마 전문 코치진의 시연, 장애 아동 맞춤형 교감 체험, 가족이 함께하는 ‘말 캐릭터 쿠키 만들기’ 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

이번 행사에 참여한 학부모는 “아이의 눈높이에 맞춰 말과 교감할 수 있는 소중한 기회였다”며 “평소 어렵게만 느껴졌던 재활이 ‘즐거운 놀이’처럼 다가와 가족 모두에게 잊지 못할 선물이 됐다”고 말했다.

한국마사회 우희종 회장은 “재활승마는 생명체와의 상호작용을 통해 신체와 마음을 동시에 치유하는 고도화된 재활활동”이라며 “앞으로도 의료기관 등과 협력을 강화하고, 장애인 및 그 가족 등 더 많은 분들께 희망을 전하는 ESG 경영을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.