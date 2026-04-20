조달청 연계 ‘기본·실무’ 맞춤 교육 운영 나라장터 등록부터 계약관리까지 전 과정 지원 전국 대상 무료 교육…27일까지 선착순 모집

[헤럴드경제=김용훈 기자] 사회연대경제기업의 공공조달시장 진입을 돕기 위한 정부 지원이 강화된다. 조달 절차 전반을 실습 중심으로 교육해 판로 개척을 지원하겠다는 취지다.

한국사회적기업진흥원과 조달청 공공조달역량개발원은 사회연대경제기업의 안정적인 공공조달시장 참여를 지원하기 위해 ‘공공조달 참여 역량강화 교육’을 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 공공시장 진입에 필요한 전 과정을 단계별로 다루는 것이 특징이다. 공공조달시장에 대한 기본 이해부터 나라장터 입찰참가 등록, 종합쇼핑몰 등록, 계약관리까지 전 과정을 포함해 ‘기본·실무’ 수준별 맞춤형 과정으로 운영된다.

특히 단순 이론 교육을 넘어 실제 시스템을 활용하는 실습 교육을 병행해 기업들의 현장 활용도를 높인다는 계획이다. 이를 통해 나라장터 이용 경험이 부족한 기업들도 실질적인 입찰 역량을 갖출 수 있도록 지원한다.

교육은 전국 사회연대경제기업 종사자라면 누구나 참여할 수 있으며, 진흥원이 권역별 성장지원센터를 통해 참여자를 모집하고 교육을 진행한다. 교육비는 전액 무료다.

4월 교육 과정은 오는 27일까지 한국사회적기업진흥원 누리집 공지사항을 통해 선착순으로 신청할 수 있으며, 이후 일정도 순차적으로 안내될 예정이다.

정승국 한국사회적기업진흥원장은 “사회연대경제기업의 공공조달시장 진입 수요가 점차 확대되고 있다”며 “조달청과 협력해 원활한 시장 진입을 지원할 수 있도록 양질의 교육과 협업 사업을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.