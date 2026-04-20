IRP 적립금, 전 분기 대비 18.6% 증가 ‘스마트 연금개미’ 유입 가속화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권의 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자가 증권업계 내 가장 많은 숫자를 기록했다.

20일 한국투자증권에 따르면, 지난 1분기 기준 회사의 IRP 가입자는 52만3000여명인 것으로 집계됐다. 퇴직연금 직접 투자에 대한 관심이 늘어난 가운데 상품 경쟁력과 수익률 차별화에 따른 고객 유입이 가속화된 결과라는 것이 회사의 설명이다.

지난해 말 47만3000여명이던 IRP 가입자는 불과 3개월 새 5만1000여명 늘어나며 ‘50만 고지’를 넘어섰다. 같은 기간 IRP 적립금도 7조4302억원에서 1조3833억원 증가한 8조8135억원을 기록했다. 적립금 증가율은 18.6%로 전체 금융권 내에서 가장 높은 수준이다.

성장의 핵심 동력은 수익률이다. 고용노동부의 ‘디폴트옵션 주요 현황’에 따르면 한국투자증권의 디폴트옵션 ‘적극투자형 BF1’ 상품은 8개 분기 연속 증권업계 수익률 1위 자리를 지키고 있다. 올해 1분기 기준 최근 1년 수익률은 26.62%다.

투자 편의를 위한 디지털 환경 조성도 힘을 보탰다. 고객이 원하는 주기와 금액만큼 상장지수펀드(ETF)를 자동으로 매수할 수 있는 ‘ETF 적립식 자동투자 서비스’를 업계 최초로 출시했으며, 이달 14일 기준 965개의 ETF 상품 라인업을 갖추고 있다. 또, 전문 기업들과 협업해 업계 최다 수준의 로보어드바이저 라인업도 구축하고 있다.

한국투자증권은 지난해 말 연금 관련 조직을 개편하며 체계적이고 전문적인 관리 서비스를 제공하고 있다. 퇴직연금에 국한되지 않고 개인형 연금 자산까지 관리 범위를 확장해 고객의 노후를 철저히 관리한다는 계획이다.

최종진 연금혁신본부장은 “퇴직연금 시장 환경이 기존 확정급여형(DB)에서 확정기여형(DC)과 IRP 위주로 재편되면서 운용의 주체인 고객들에게 얼마만큼 차별화된 서비스를 제공할 것인지가 중요해졌다”며 “고객 니즈에 대한 면밀한 분석과 지속적인 소통을 통해 통합 연금 관리 체계와 컨설팅 역량을 더욱 강화하겠다”고 말했다.