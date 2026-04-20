인천공항 제2터미널 대한항공 라운지 4개소에 헬스케어 기기 총 32대 구축 일등석·프레스티지 서편 라운지까지 확대…출장객·여행객 회복 수요 공략 척추 관리 의료기기와 안마의자 앞세워 공항 대기시간을 ‘회복의 시간’으로 전환

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 대한항공과 협업해 인천국제공항 제2여객터미널 일등석 라운지와 프레스티지 서편 라운지 내 ‘웰니스 룸’ 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

이번 설치로 세라젬은 대한항공 인천공항 제2여객터미널 라운지 4개소 전체에 웰니스 공간을 완성했다. 지난해 7월 마일러클럽과 프레스티지 동편 라운지에 1차로 헬스케어 제품 19대를 설치한 데 이어, 이번에 일등석 라운지와 프레스티지 서편 라운지에 13대를 추가 배치했다.

이번에 새로 설치된 제품은 일등석 라운지의 마스터 V9 3대, 프레스티지 서편 라운지의 마스터 V9 6대와 파우제 M6 4대다. 이에 따라 인천공항 제2터미널 대한항공 라운지 4곳에 설치된 세라젬 제품은 총 32대로 늘었다.

이번 프로젝트는 공항 체류 시간을 단순한 이동 과정이 아니라 여행의 일부로 확장하려는 대한항공 전략에 맞춰 추진됐다. 세라젬은 라운지 대기 시간을 회복과 휴식의 시간으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.

세라젬이 참여한 웰니스 룸은 공간별로 헬스케어 제품을 배치한 프라이빗 체험 공간이다. 외부 방해 없이 제품 기능을 체험할 수 있도록 구성됐으며, 장시간 비행 전후 이용객의 피로 회복과 컨디션 관리에 초점을 맞췄다.

라운지에 설치된 ‘마스터 V 컬렉션’은 척추 길이와 굴곡을 분석해 사용자 체형에 맞춘 마사지를 제공하는 척추 관리 의료기기다. 최대 65도의 집중 온열 기능을 통해 근육 이완을 돕는다. 이 가운데 ‘마스터 V9’은 목부터 골반까지 척추 전반에 입체 회전 마사지를 제공하는 제품이다.

함께 설치된 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’은 체형에 맞춘 정밀 온열 마사지를 지원하는 제품이다. 특히 ‘파우제 M6’는 듀얼 리클라이닝 기능과 함께 지압, 주무름, 두드림 등 15가지 마사지 프로그램을 지원해 비행 전후 피로 완화에 초점을 맞췄다.

세라젬은 2023년부터 대한항공 인천국제공항 제1여객터미널 주요 라운지에도 헬스케어 제품을 설치해 운영해 왔다. 이를 바탕으로 2025년부터는 인천공항 제2여객터미널 확장에 맞춰 대한항공과 라운지 프로젝트를 진행해 왔다.

세라젬 관계자는 “출장 및 여행 전후 누적된 피로를 고려할 때 공항 라운지에서의 척추 관리와 마사지는 컨디션 회복에 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 프리미엄 고객 접점에서 브랜드 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.