도쿄 MOU 후속으로 서울서 첫 실무 교류 본격화 시장안정화·품질관리·원자재·인력 수급 현안 논의 정례 소통채널 구축해 위기 대응 협력모델 구체화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국레미콘공업협동조합연합회는 일본전국생콘크리트공업조합연합회 대표단을 초청해 20일 서울 여의도 중소기업중앙회 이사회의실에서 ‘2026 한·일 레미콘연합회 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난해 11월 일본 도쿄에서 체결한 ‘2026 한·일 레미콘 산업발전을 위한 업무협약’의 후속 이행 차원에서 마련됐다. 양국 레미콘 산업이 직면한 공통 과제를 논의하고 협력 관계를 강화하기 위한 자리다.

이날 한국 측에서는 배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회 회장을 비롯해 전국 회원조합 이사장들이 참석했다. 일본 측에서는 사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회 회장과 각 지역 연합회 임원진 등이 자리했다.

간담회에서는 한·일 레미콘 판매구조를 비롯해 산업 구조조정과 시장안정화 방안, 원자재 수급 및 가격제도, 기술혁신과 탄소중립 대응, 인력 수급과 품질관리 시스템 등 산업 전반의 현안을 놓고 의견을 교환했다.

특히 일본의 공동판매 운영 사례와 납품대금연동제, 전국통합품질관리제도인 ‘적마크’ 등을 한국의 제도 및 산업 환경과 비교 검토하며 제도적 시사점을 공유했다. 양측은 이를 바탕으로 향후 협력 가능성도 구체적으로 모색할 계획이다.

배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회 회장은 “지난해 체결한 MOU가 단순한 선언에 그치지 않고 이번과 같은 실질적인 교류로 이어지고 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “이번 간담회가 양국 레미콘 산업이 직면한 위기 속에서 함께 해법을 모색하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

사이토 쇼이치 일본전국생콘크리트공업조합연합회 회장도 “한·일 레미콘 산업은 구조와 환경에는 차이가 있지만 업계가 안고 있는 고민과 과제는 매우 유사하다”며 “이번 간담회를 계기로 기술, 제도, 인적 교류 등 다양한 분야에서 협력이 더욱 확대되길 기대한다”고 했다.

한국레미콘공업협동조합연합회는 이번 간담회를 계기로 한·일 레미콘 산업 간 정례적 소통채널을 구축하고, 글로벌 산업 환경 변화와 탄소중립 시대에 공동 대응할 수 있는 실질적 협력 모델을 구체화해 나갈 방침이다.