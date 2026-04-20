[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 오는 25일부터 5월 5일까지 용궁면 회룡포 일원에서 ‘2026 회룡포 봄나들이 축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 축제는 가족 단위 방문객이 회룡포의 수려한 자연경관과 완연한 봄의 정취를 직접 느끼고 즐길 수 있는 체험 중심의 프로그램으로 구성됐다.

축제는 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 상설 운영되며 방문객이 집중되는 주말과 공휴일에는 더욱 다채로운 공연과 이벤트가 펼쳐져 축제 분위기를 고조시킨다.

주요 프로그램은 아이들의 상상력을 키워주는 체험들로 구성됐다. 먼저 직접 꾸미는 ‘나만의 봄빛 거울 만들기’, 회룡포의 지형을 활용한 미션형 프로그램 ‘공룡 미로 대탈출‘, 축제의 순간을 사진으로 남기는 ‘인생사진 포토부스’ 등이 운영된다.

또 스탬프 투어인 ‘회룡포 시크릿 어드벤처’를 통해 축제장 곳곳을 탐험하고 즐길 수 있다. 미션 완수 시 자연의 소중함을 직접 느껴볼 수 있는 ‘내 손으로 키우는 봄(모종 심기)’ 체험 기회를 제공한다.

회룡포의 넓은 백사장을 활용한 가족 레크리에이션 ‘도전 모래박사!’에서는 모래 썰매 대결, 모래성 깃발 게임, 고고학 발굴 체험 등 온 가족이 함께 뛰고 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.

아울러 대형 비눗방울과 화려한 풍선 퍼포먼스가 어우러진 ‘버블 판타지 공연’이 매일 2회 진행된다. 또 축제장 곳곳을 누비는 ‘코니와 풍선 아저씨’ 이벤트를 통해 어린이 방문객에게 색다른 즐거움을 선사한다.

예천군 관계자는 “이번 축제는 회룡포의 자연을 배경으로 방문객이 직접 참여하고 머물 수 있는 콘텐츠를 강화하는 데 주력했다”며 “가족, 친구와 함께 방문해 봄의 정취를 만끽하고 소중한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

한편 축제의 시작일인 25일부터 26일까지 양일간 회룡포 인근의 용궁역 일원에서 ‘2026 예천 용궁순대축제’가 동시에 열린다.

용궁순대를 현대적 감각으로 풀어낸 이색 메뉴 ‘용궁미식컵’, 눈을 가리고 여러 지역의 순대 중 용궁순대를 찾아내는 ‘순믈리에, 직접 고른 재료를 조합해 나만의 순대를 만드는 ‘순대 연구소’ 등 다양한 프로그램이 열린다.