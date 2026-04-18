[뉴시스]
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[헤럴드경제=서지연 기자] 18일 오후 2시 54분(한국시간) 일본 나가노현 나가노시 서남서쪽 27km 지역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도이며 지진 발생 깊이는 10km다.


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