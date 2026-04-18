[헤럴드경제=서지연 기자] 18일 오후 2시 54분(한국시간) 일본 나가노현 나가노시 서남서쪽 27km 지역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도이며 지진 발생 깊이는 10km다.
sjy@heraldcorp.com
입력 2026-04-18 16:06:26
[헤럴드경제=서지연 기자] 18일 오후 2시 54분(한국시간) 일본 나가노현 나가노시 서남서쪽 27km 지역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도이며 지진 발생 깊이는 10km다.
“끔찍한 광경”…이란 전쟁 투입된 미군, 부실 식사 논란
[헤럴드경제] 이란 전쟁에 파견된 미군 병사들에게 심각하게 부실한 수준의 식사가 제공되고 있다는 폭로가 터져 나오고 있다. 영국 일간 텔레그래프는 17일(현지시간) 중동에 배치된 미 항공모함 ‘에이브러햄 링컨’에서 제공되고 있는 식사 사진을 공개하며 “끔찍한 광경”이라고 혹평했다. 미국 매체 USA투데이에 따르면 이 사진은 링컨호에 탑승한 한 군인이 가족에
단독 [단독] 옥주현에 한남더힐 190억에 판 SPC사장, 205억 주고 父소유 집 매수 [부동산360]
가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현에게 고급주택 한남더힐을 최고가에 매도한 허희수 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 사장이 아버지인 허영인 상미당홀딩스 회장 소유 고급빌라 두 채를 각각 102억원, 103억원에 매수하는 계약을 체결했다.
“봄 날씨 너무 좋다했더니” 역대 최고 지독한 날씨 온다…올 여름, 단단히 각오해야 [지구, 뭐래?]
날씨 좋다는 얘기가 절로 나오는 요즘 날씨. 선선한 바람과 적당한 온도, 구름 사이로 내리쬐는 햇볕의 따뜻한 기운까지. 이는 기록적인 추위를 기록한 1월과는 상반된 2월의 따뜻한 겨울, 이어 3월 내내 따뜻한 기온이 이어졌기 때문이다. 이렇다 할 꽃샘추위도 나타나지 않았다. 3월 둘째 주부터 최고기온이 15도를 넘나들더니, 중순부터는 20도 내외의 기온이 이어졌다. 미세먼지는 여전했지만, 비 오거나 흐린 날이 많지 않았다. 틀린 얘기는 아니다. 하지만 3월은 유독 날씨 변동성이 큰 계절이다. 지난해만 해도 일정하게 따뜻한 기온이 유지되지 않았다. 예컨대, 지난해 3월 중순 서울에는 때아닌 폭설이 내려, 시민들의 불편이 커지기도 했다. 올해는 봄 날씨가 따뜻하다 보니, 벚꽃도 유독 일찍 찾아왔다. 이른 주말, 토요일에 비 소식이 예고됐지만 예상 강수량에 미치지 못하며 낮 동안 하늘이 맑았다. 벚꽃 명소는 나들이객으로 붐볐다. 주말, 그리고 맑은 날씨와 만개한 벚꽃 등 어려운 조건이 맞
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하