141랏 출품…낮은 추정가 총액 88억원

[헤럴드경제=김현경 기자] 백남준, 이배 등 한국 근현대 미술 거장들의 작품이 경매에 나온다.

서울옥션은 오는 28일 서울옥션 강남센터에서 ‘제191회 미술품 경매’를 개최한다. 이번 경매에는 근현대 미술, 고미술 섹션을 아우르는 작품 141랏(Lot)이 출품되며, 낮은 추정가 총액은 약 88억원이다.

근현대 미술 섹션에서는 백남준의 1997년작 ‘김활란 박사’가 새 주인을 찾는다. 한국 최초의 여성 박사 김활란을 모티프로 한 작품으로, 전통적인 초상 방식에서 벗어나 낡은 라디오와 텔레비전 등으로 인물과 역사를 새롭게 재구성했다. ‘김활란 박사’의 추정가는 1억5000만~3억원이다.

이배의 ‘Issu du Feu(White Lines) W-42’는 숯의 검은 질감과 하얀 드로잉 선이 강한 대비를 이루며 밝음과 어둠, 존재와 부재가 공존하는 작품이다. ‘숯’이라는 물질을 통해 존재의 근원과 순환을 탐구해 온 작가의 깊은 사유가 담겨 있다. 작품 추정가는 2억6000만-4억5000만원이다.

한국 근대 미술을 조명하는 ‘근대의 시선’ 섹션에서는 척박했던 시대 상황 속에서도 독자적인 조형 언어를 구축하며 한국 미술의 기틀을 마련한 거장들을 조명한다. 일상적인 소재를 순수한 화풍으로 풀어낸 장욱진, 강렬한 색채와 구성으로 추상 미술 영역을 개척한 유영국, 인상주의적 구상의 계보를 이으며 독창적 풍경을 펼쳐낸 박고석 등의 작품이 출품된다.

이와 함께 관계와 여백의 미를 탐구한 단색화 거장 이우환의 ‘Correspondance’(추정가 . 5억2000만-10억원), 기하학적 구조 속에서 빛과 공간의 긴장감을 형성하는 올라퍼 엘리아슨의 ‘Square Sphere’ 등이 경매에 부쳐진다.

고미술 섹션에서는 회화와 서화, 사료적 가치가 높은 작품들이 소개된다. 청전 이상범의 ‘금강산12승경’은 전통 진경산수의 계보 위에서 근대적 감각을 성취한 작가의 대표작이다. 작품 추정가는 3억~5억원이다.

함께 출품되는 ‘백자청화괴석화조문호’는 상류층에서 향유되던 고급 도자로, 조선 시대 특유의 절제된 미의식과 세련된 조형적 완성도를 보여준다. 추정가는 4억~6억원이다.

경매에 앞서 진행되는 프리뷰 전시는 18일부터 경매 당일인 28일까지 서울옥션 강남센터에서 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.