NTT 도코모·KDDI 등 ‘도쿄어코드’ 체결 AI 네트워크 및 6G 인프라 구축 등 협력

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 일본의 통신사들과 손잡고, 6G·인공지능(AI) 시장 선도에 박차를 가한다.

LG유플러스는 지난 14일 일본 도쿄에서 열린 GSMA APAC 행사에서 NTT 도코모, KDDI, 라쿠텐, 소프트뱅크 등 일본 통신사, APAC 지역 주요 사업자 및 6G 단체 등과 차세대 통신 비전 공유를 위한 ‘도쿄 어코드’를 체결했다고 17일 밝혔다.

도쿄 어코드는 6G 시대를 대비한 지속 가능 디지털 사회 구현, 글로벌 경제 성장 견인을 위한 네트워크 비전 등을 담고 있다. AI 확산을 위해 6G 네트워크 인프라 및 플랫폼 구축, 새로운 비즈니스 모델 창출 등을 추진해야 한다는 취지다.

참여 기업은 개방형 디지털 생태계 조성, 산업별 디지털 전환 가속화, 범국가적 디지털 신뢰 구축 등을 핵심 원칙으로 정하고, 구체적인 실행 단계에 돌입하기로 협의했다.

구체적으로 LG유플러스는 일본 통신사들과 6G 기술 방향성, AI 네트워크 진화 전략을 공유했다. 공동 협력 과제를 도출하기도 했다. 특히 AI 기반 네트워크 구조, 엣지 컴퓨팅, 디지털 신뢰 구축 등에서 공감대를 형성했다.

또 APAC 주요 통신사업자 및 6G 단체와 ▷개방형·상호 운용 가능 네트워크 기반 구축 ▷산업 간 디지털 전환 가속 ▷보안·신뢰 기반 디지털 환경 조성 ▷지속가능한 비즈니스 모델 확보 등에서 협력하기로 했다.

이를 통해 LG유플러스는 한·일 통신사 간 협력 수위가 한 단계 높아질 것으로 기대하고 있다. 나아가 6G 및 AI 표준 협력을 공고히 하고, 글로벌 시장을 선점할 수 있는 비즈니스 모델을 고도화한다는 계획이다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 “도쿄 어코드를 시작으로 일본 통신사와 협력을 다지고, 다가오는 6G AI 네트워크를 함께 준비해 나갈 것”이라며 “당사의 AI 전략을 글로벌 시장에 전파하는 동시에 일본의 네트워크 혁신 사례를 벤치마킹할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.