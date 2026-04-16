[헤럴드경제=장윤우 기자] “죽음 뒤에도 의식은 지속된다”

20년째 죽음학을 연구해 온 정현채 서울대 의대 명예교수가 사후세계를 믿게 된 이유를 직접 밝혔다.

정 교수는 15일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “사후세계를 언급하는 것만으로도 조롱과 비웃음의 대상이 된다”고 말문을 열었다. 그러면서 2015년 미국 애리조나주 투손에서 국제적으로 명망 있는 과학자와 의사들이 모여 발표한 선언문 11개를 근거로 들었다.

근거 중 하나로 꼽은 것은 근사체험이다. 2001년 의학 학술지 ‘란셋’에 게재된 논문에 따르면 심정지 이후 살아난 사람 중 18%가 근사체험을 경험했다.

정 교수가 직접 들은 사례도 있다. 한국 여의사회 강연에서 청중에게 전해 들은 이야기다. 그는 “미국 병원에서 일하던 한국인 마취과 의사 이야기였다”며 “미국인 의료진이 30분간 심폐소생술을 시도하다 포기하려 할 때 한국인 마취과 의사가 혼자 나서 50분 사투 끝에 그를 살려냈다”고 설명했다.

이어 “당시 유체 이탈을 경험한 의사는 위에서 이를 내려다봤다고 하더라”며 “무시했던 한국인 마취과 의사 혼자 땀을 뻘뻘 흘리면서 자신을 살리는 모습을 봤기 때문에 살아나고 나서 ‘나를 살린 건 당신뿐’이라며 180도 달라졌다고 했다. 이런 사례를 의사가 듣기 싫어하는데 직접 경험했다는 데 의의가 있다”고 짚었다.

정 교수는 이 외에도 삶의 종말 체험, 어린이들의 전생 기억, 사후통신 등을 근거로 들었다. 임종 순간 먼저 떠난 가족이나 지인을 보는 현상도 그중 하나다. 스티브 잡스가 임종 때 허공을 바라보다 “와우”라는 감탄사를 뱉은 사례도 언급했다.

정 교수가 죽음학에 관심을 갖게 된 계기는 개인적 두려움이었다. 20년간 내과 의사로 일하며 많은 환자의 임종을 지켜봤지만 어느 날 자기 죽음을 떠올리자 두려움과 불면증이 찾아왔다. 아내가 선물한 책 ‘사후생’을 읽고 나서야 “죽음이 끝이 아니라는 걸 알게 되면서 두려움과 불안에서 빠져나왔다”고 했다.

이후 11년간 죽음학 강의를 하던 중 실제로 암 진단을 받았다. 오히려 죽음을 많이 생각해 왔기에 받아들일 수 있었다고 했다.

정 교수는 “죽음을 많이 생각하면 염세적으로 된다고 하는데 그렇지 않다. 공동묘지에 가면 사람에 대한 연민이 커진다”며 자신의 묘비명을 ‘여행을 끝내고 고향으로 돌아간다’로 정했다고 밝혔다.