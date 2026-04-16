[헤럴드경제=문영규 기자] 미국에 망명 중인 이란 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 레자 팔레비가 미국의 이란 정권과의 평화 협상 움직임에 대해 반대하는 입장을 밝혔다.

팔레비는 지난 14일(현지시간) 영국 일간 더타임즈 기고문을 통해 “이것은 이란 정권과의 최후의 전투다. 서방은 협상해선 안된다”며 “무너져가는 이슬람 정권의 잔존 세력과 협상하려는 움직임이 감지돼 유감스럽다”고 밝혔다.

그러면서 “이란 정권을 유지하는 어떤 합의도 평화를 가져오지 못할 것”이라며 “다음 위기를 미루는 것에 불과하다”고 주장했다.

그는 미국과 이란 종전 협상 타결이 또 다른 위기가 될 것이라는 취지의 발언을 하기도 했다.

미국과의 종전 협상을 이끄는 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장을 지목한 그는 “그가 안정을 도모할 수 있다고 보는 것은 이슬람 정권의 본질을 오해하는 것”이라며 “죽음과 억압의 시스템은 그대로 유지될 것”이라고 지적했다.

이란 정권이 위기에 처한 상황이라고 진단하기도 했다.

팔레비는 “군사 인프라는 약화했고, 거리에서는 정권을 지탱하던 공포가 사라지고 있다”며 “이탈자도 늘고 있고 흐름이 바뀌고 있다”고 강조했다.

이란 국민을 향해 봉기를 촉구하며 군인과 경찰도 행동에 나설 것을 주문했다.

그는 “결정적인 순간이 오면 하나로 단결해 거리로 나설 것을 촉구한다”며 “어떤 힘도 여러분을 막을 수 없을 것”이라고 했다.

그러면서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 군, 경찰 등을 향해 “억압 세력을 위해 복무한다면 책임을 지겠지만, 국민 편에 설 경우 향후 자유롭게 된 이란에서 자리를 얻게 될 것”이라고 전했다.

국제사회를 향해선 “합법적인 과도 권력이 등장할 경우 이를 인정할 준비를 해야 한다”며 “무너져가는 정권 잔존 세력을 정당화하지 말고 이란 국민의 편에 서야 한다”고 했다.

이란 정권이 무너지면 귀국해서 권력을 잡겠다는 의지를 여러 차례 밝힌 팔레비는 향후 집권 구상을 공개하며 이슬람 정권이 붕괴할 경우 과도 정부가 수립될 것이라고 밝히기도 했다.

그는 “경제 회복과 제도 개혁, 민주적 통치를 위한 구체적 계획도 이미 마련돼 있다”며 “자유롭고 민주적인 이란은 자국뿐 아니라 지역 전체를 변화시킬 것”이라고 밝혔다.

그는 지난달에도 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이란이 붕괴하는 즉시 국가 운영을 맡을 준비가 돼 있다”며 “이슬람공화국(이란) 붕괴 이후 국정 운영에 공백이 생기지 않도록 지난 수개월 동안 노력을 기울여 왔다”고 주장하기도 했다.

당시 그는 “과도기 체제의 각 분야를 이끌 역량 있는 인재들을 국내외에서 발굴하고 평가해왔다”고 적었다. 그러면서 “최단기간 내에 질서와 안보, 자유를 확립하고 이란의 번영과 도약을 위한 여건을 조성하겠다”고 했다.