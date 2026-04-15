20일부터 6일간 ‘에너지·녹색대전환 국제주간’ 등 기후·에너지 3대 행사 통합 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 오는 20일부터 25일까지 전남 여수 세계박람회장 일원에서 ‘녹색대전환 국제주간(Green Transformation(GX) Week)’이 열린다.

기후에너지환경부는 국내에서 최초로 열리는 ‘제3차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간(Climate Week)’, ‘2026년 기후변화주간’과 연계해 ‘녹색대전환 국제주간’이 진행된다고 15일 밝혔다.

이번 행사의 공식 주제는 ‘녹색대전환, 모두의 성장의 길(Green Transformation: A Path to Prosperity for All)’이다.

행사 첫날인 20일 개회식에는 김성환 기후부 장관을 비롯해 타국 기후·에너지 부처 장·차관, 국제기구 및 주한 공관 고위급 인사, 학계, 산업계, 시민사회 등 800여 명이 참석할 예정이다.

네이버, 지이 베르노바(GE Vernova), 슈나이더 일렉트릭, 클라이밋 그룹(Climate Group) 등 다양한 국내외 산업계 및 기관이 모여 인공지능 확산에 따른 에너지 수요 증가에 대응하기 위한 전략을 공유하는 ‘인공지능 시대 에너지 전략 대화’가 개최된다.

수송부문 탄소중립을 위한 이동수단의 전동화 토론회, 지방정부 탄소중립 활성화 포럼, 기후테크 혁신 포럼 및 녹색분류체계와 전환금융 포럼 등 녹색대전환의 주요 분야별 다양한 협력의 장도 마련된다.

같은 장소에서 동시에 개최되는 유엔기후변화협약 기후주간은 매년 11월에 열리는 당사국총회(COP)를 앞두고 정부, 국제기구, 시민사회 등 1000여 명이 모여 기후위기 대응 방안을 논의한다.

198개 협약 당사국이 참여해 감축(Mitigation), 적응(Adaptation), 재원(Finance), 이행(Implementation) 등 파리협정의 실질적 이행을 위한 핵심 현안을 선제적으로 점검한다.

‘지구의 날(4월 22일)’을 기념한 2026년 기후변화주간 행사도 함께 운영된다.

미래세대와 함께하는 기상과학관 탐험, 대한민국 기후위기 진단 토론회, 탄소중립포인트 신규 참여기업 업무협약식 등 다양한 행사가 열리고, 엑스포 디지털 갤러리에서는 16개 기관·기업·단체들이 참여하는 탄소중립 실천 홍보관도 운영된다.

오는 22일에는 오후 8시부터 10분간 전국 동시 소등 행사가 진행된다. 올해는 기후행동을 주제로 하는 캠페인송과 국가유산 속 기후위기 대응의 지혜를 담은 특별 영상을 제작해 일상 속 탄소중립 실천의 중요성을 홍보한다.

녹색대전환 국제주간 행사에 관한 자세한 사항은 전용 누리집에서, 제3차 유엔기후변화협약 기후주간 행사에 관한 자세한 사항은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

김성환 기후부 장관은 “기후·에너지 위기를 극복하기 위해 국제사회가 함께 해법을 모색하고 협력을 강화하는 것은 선택이 아니라 필수”라며 “이번 녹색대전환 국제주간이 국제사회의 녹색대전환을 가속화하고 모두의 지속가능한 성장을 위한 협력을 공고히 하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.