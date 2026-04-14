‘오티에르 반포’ 평균 710대 1 43가구 모집에 3만540건 접수

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨가 서울 서초구에 공급한 ‘오티에르 반포’가 1순위 해당지역 청약에서 3만건이 넘는 청약이 몰리며, 평균 700대 1이 넘는 경쟁률로 전 타입 청약을 마감했다.

14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전일 오티에르 반포 1순위 해당지역 청약을 받은 결과 43가구(특별공급 제외) 모집에 3만540건의 청약이 몰리며 평균 710.2대 1의 경쟁률을 기록했다.

특히 59㎡B(이하 전용면적) 타입은 15가구에 1만7713건의 청약이 몰려 1180.8대 1의 경쟁률로 가장 치열한 경쟁을 보였다. 이어 59㎡A는 939.6대 1, 84㎡A는 769.2대 1 등이 뒤를 이었다.

전문가들은 오티에르 반포가 반포·잠원 핵심 입지에 위치해있고, 후분양 방식으로 완공된 단지를 직접 확인할 수 있다는 점이 수요에 긍정적으로 작용했다고 평가했다. 올해 7월 바로 입주하는 후분양 단지로 잔금마련의 부담이 크지만, 이보다 앞서 분양한 ‘아크로 드 서초(2029년 2월 입주 예정)’와 동등한 수준의 3만건이 넘는 청약 접수를 모아 관심을 끌었다.

분양가는 84㎡타입이 최고가 기준 27억5650만원에 책정됐는데, 인근 단지인 ‘메이플자이’ 동일 면적이 약 50억원 수준에서 거래되는 점을 고려하면 20억원 가량 시세차익이 기대된다.

분양 관계자는 “오티에르 반포는 포스코이앤씨의 하이엔드 주거 브랜드 전략을 처음으로 실제 단지에 구현한 상징적인 사업으로 고객분들의 높은 기대에 부응할 수 있도록 입주 때까지 심혈을 기울이겠다”며 “반포를 시작으로 서울 핵심 입지에서 오티에르 브랜드의 경쟁력을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

향후 분양 일정으로 오는 21일 청약 당첨자를 발표하며, 5월 6일~8일 정당계약을 진행 예정이다.

한편 신반포 21차 재건축사업을 통해 공급되는 오티에르 반포는 서울 서초구 잠원동 59-10번지 일원, 지하 4층~지상 최고 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로 들어선다. 입주는 2026년 7월 예정이다.

포스코이앤씨는 강남권 재건축을 중심으로 ‘오티에르’ 적용을 확대할 계획이다. 이에 따라 오티에르 반포는 향후 입주할 ‘오티에르 신반포’, ‘오티에르 방배’ 등 오티에르 브랜드 단지와 함께 강남 일대에 ‘오티에르 벨트’를 형성하게 된다. 나아가 인근 신반포 19·25차 재건축 수주전에도 참여해 반포 일대 오티에르 브랜드 타운 조성을 본격화한다는 구상이다.