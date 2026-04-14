이차전지·모빌리티·수소 등 5대 산업 KTX울산역 복합특화지구에 투자유치

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산경제자유구역청이 미래 신산업 유치 전략 마련을 위해 14일 울산시청 본관 4층 국제회의실에서 학계·연구기관·산업계 전문가 등 자문위원이 참석한 가운데 ‘2026년도 발전자문위원회 첫 임시회’를 열었다.

첫 번째 안건인 ‘KTX울산역 복합특화지구 투자유치 전략 및 실행계획’에서 연구개발(R&D)과 업무, 정주 기능이 결합된 자족형 혁신생태계를 구축하고 기존 산업지구와의 연계를 통해 상승효과를 극대화하기로 했다.

KTX울산역 복합특화지구는 울주군 삼남읍 신화리 일원 153만2460㎡ 부지에 산업·주거·상업·공공 기능이 결합된 복합개발 방식으로 추진되고 있다.

울산경제자유구역청은 이곳에 ▷이차전지 ▷미래이동수단(모빌리티) ▷해상풍력 ▷수소 ▷제조인공지능(AI) 등 5대 전략산업을 중심으로 선도(앵커)기업과 핵심기관을 유치한다는 전략이다.

특히 산업시설용지 비중이 제한적인 점을 고려해 대규모 제조시설보다는 연구소·업무·지원 기능 중심의 기업과 공공기관, 연구기관을 유치할 방침이다.

산업별로는 ▷이차전지 분야에서 소재·부품·장비 기업을 ▷미래이동수단(모빌리티) 분야에서 전동화·자율주행·도심항공교통(UAM) 기업을 ▷해상풍력 분야에서 세계적 기업과 협력기업을 ▷수소 분야에서 생산·저장·운송·활용 전주기 산업 기반과 연계한 연구개발 및 사업화 기업을 ▷제조인공지능(AI) 분야에서 지능형 공장과 인공지능 기업을 각각 유치한다는 구상이다.

울산경제자유구역청은 올해 투자유치 목표를 22개 기업, 2개 공공기관, 총 투자액 4000억원 이상으로 설정했다.

두 번째 안건인 ‘경제자유구역 추가지정 대상지 수요조사 결과 및 추진방안’에서 울산연구원이 지난 2024년 10월부터 올해 1월까지 수행한 민간 수요조사 결과와 후보지별 특성을 종합 검토한 내용을 공유했다.

조사 결과 추가지정 후보지로 ▷KTX역세권 도심융합특구 ▷도심융합 혁신지구 ▷자동차일반산업단지 ▷강동관광단지 ▷인공지능(AI)·에너지항만지구 등 5곳이 압축됐다.

울산경제자유구역청은 이들 후보지를 기능별로 특화해 울산경제자유구역의 산업구조를 입체적으로 확장하는 상호보완적 생태계로 조성한다는 계획이다.