23개 노선 대상 부산 9만6900원·인천 9만9900원부터 4~7월 탑승 가능 일본·동남아 노선 포함

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어부산이 봄·여름 여행 수요를 겨냥해 국제선 항공권 할인 판매에 나선다.

에어부산은 오는 14일 오전 11시부터 19일까지 국제선 항공권 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 대상은 부산 출발 17개 노선과 인천 출발 6개 노선 등 총 23개 국제선이다.

부산발 노선은 일본과 동남아 주요 도시를 중심으로 구성됐다. 후쿠오카, 오사카, 도쿄(나리타), 삿포로 등 일본 노선과 방콕, 다낭, 세부, 나트랑, 코타키나발루, 발리, 괌 등이 포함된다. 인천에서는 일본 노선과 함께 홍콩, 치앙마이 등 일부 노선을 운영한다.

항공권은 유류할증료와 공항 이용료를 포함한 편도 총액 기준으로 부산 출발은 9만6900원, 인천 출발은 9만9900원부터 판매된다. 정상가 대비 최대 90%대 할인 수준이다.

탑승 기간은 4월 15일부터 7월 14일까지이며, 노선별로 일정은 일부 차이가 있다.

항공권 구매 고객을 대상으로 일부 제휴 혜택도 제공된다. 기내 면세품 경품, 숙박 업그레이드, 현지 교통 할인 등이 포함되지만, 적용 조건은 별도로 확인해야 한다.

에어부산 관계자는 “최근 여행 비용 부담이 높아진 상황에서 고객들의 부담을 덜고 보다 합리적으로 여행을 계획할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “에어부산의 다양한 노선을 통해 휴양지부터 도심 여행지까지 가족 구성원의 취향에 따라 맞춤형 여행을 즐기시길 바란다”고 말했다.