내년 SK하이닉스 영업익 447조원 전망 1인당 12억9000만원 성과급 기대

[헤럴드경제=박지영 기자] 반도체 호황에 내년 SK하이닉스 임직원 성과급이 1인당 13억원에 달할 것이란 전망이 나왔다.

12일 금융투자업계에 따르면 글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리 증권은 내년도 SK하이닉스 영업이익을 447조원으로 전망했다.

이 경우 임직원 1인당 평균 성과급 지급액은 12억9000만원에 이를 것으로 추산했다.

SK하이닉스는 지난해 9월 노사 협상을 통해 영업이익의 10%를 초과이익분배금(PS) 재원으로 활용하되, 기존 ‘기본급 1000%’였던 지급 상한선을 폐지했다.

이에 따르면 내년 PS 재원은 44조7000억원에 달하며, 이를 전체 직원 수(3만4500여명)로 단순 환산하면 1인당 12억9000만원을 받을 수 있는 셈이다.

올해 연간 영업이익은 200조원에 육발할 것이라는 분석이 나온데, 이 경우 1인당 PS는 5억8000만원 수준일 것으로 전망된다.

삼성전자 노조 또한 성과에 따른 보상을 요구하며, 올해 연간 반도체 영업이익을 270조원으로 가정하고 이의 15%인 약 40조5000억원을 성과급 재원으로 마련해달라고 주장하고 있다.