네타냐후, 지하상황실서 현란한 PT 시연 “다수 침묵 속 트럼프 본능 따라 전쟁”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난 2월 말 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격을 감행한 건 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 끈질긴 설득 때문이었다는 보도가 나왔다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 이란전쟁의 발단이 된 지난 2월 11일 백악관 비밀회의의 뒷이야기를 상세히 전했다.

보도에 따르면 당일 네타냐후 총리는 백악관 지하상황실에서 트럼프 대통령을 만났다.

당시 회의에는 트럼프 대통령과 수지 와일스 비서실장, 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등이 참석했다고 한다.

회의가 급박하게 열리는 바람에 당시 아제르바이잔에 있었던 JD 밴스 부통령은 참석하지 못했다.

네타냐후 총리는 이 자리에서 이란 공습의 필요성을 1시간 동안 역설한 것으로 전해진다.

그는 지금이 이란 정권을 교체할 적기라며 트럼프 대통령을 설득했고, 지금 미국이 이스라엘과 함께 공격하면 이란의 탄도미사일 프로그램을 수주 내에 무력화할 수 있다고 강조했다고 한다.

또 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 없을 만큼 약화할 것이며 인접한 중동 국가에서 미국의 이익을 타격할 가능성은 미미하다고도 주장했다.

특히 이란 내부의 반정부 시위를 부추겨 체제 붕괴를 이뤄낼 수 있다고도 설득했다고 한다.

체제붕괴 뒤 미국과 협력할 새 지도자 후보들을 보여주는 시각 자료까지 별도로 준비한 것으로 전해졌다.

네타냐후 총리의 현란한 프레젠테이션을 들은 트럼프 대통령은 “좋은 생각”이라고 답했다.

이 같은 평가에 따라 미국 정보당국은 네타냐후 총리의 주장이 실현 가능성이 있는지 밤새 평가했다.

미국 정보당국은 이란 지도자 참수 작전과 반격 능력 무력화는 달성 가능하다고 판단했지만, 이란 내부의 민중 봉기나 정권교체 가능성은 현실과 동떨어진다고 봤다.

랫클리프 CIA 국장은 정권교체 시나리오에 대해 “터무니없다”고 일축했고 루비오 장관도 “헛소리”라고 평가한 것으로 전해진다.

케인 합참의장은 “이스라엘의 전형적 수법으로 그들은 과장해서 말한다”고 만류했고 며칠 뒤에는 이란의 호르무즈 봉쇄 가능성 등 군사 작전의 위험성도 경고했다.

NYT에 따르면 이란 공격에 가장 적극적이었던 것은 헤그세스 장관이었다.

루비오 장관은 전면전보다는 최대 압박 작전을 선호했지만 트럼프 대통령을 설득해 전쟁을 막으려 하지는 않았고 와일스 비서실장도 적극적으로 의견을 개진하지는 않았다.

전쟁을 가장 강력하게 반대한 것은 밴스 부통령이었다.

NYT는 그러나 트럼프 대통령이 참모진이 이란 공격의 위험성을 제시하며 신중론을 펼 때마다 “그다음엔?”이라고 물으며 듣고 싶은 것만 듣는 모습이었다고 전했다.

트럼프 대통령은 결국 2월 26일 최종회의에서 군사 행동을 승인하기로 마음먹었다.

밴스 부통령은 “좋지 않은 생각이라고 생각한다”면서도 “대통령이 결정한다면 지지하겠다”고 했고 와일스 비서실장도 “국가안보를 위해 필요하다고 생각한다면 동의한다”고 했다.

호르무즈 해협 봉쇄에 따른 위험성을 경고해야 할 스콧 베선트 재무장관과 크리스 라이트 에너지 장관은 회의에서 배제됐다.

NYT는 “모두가 트럼프의 직관에 따랐고 아무도 그를 막으려 하지 않았다”며 결국 트럼프 대통령이 “해야 할 것 같다”며 회의를 끝냈고 28일 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전이 시작됐다고 전했다.