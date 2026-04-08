소비쿠폰·지역화폐 효과…서비스업 중심 반등 추경으로 지방 재정 9.4조 보강…청년·고유가 지원도 집중

[헤럴드경제=김용훈 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 최근 지방 고용이 뚜렷한 회복세를 보이고 있다며, 추가경정예산을 통해 이를 이어가겠다는 방침을 밝혔다.

구 부총리는 8일 자신의 SNS를 통해 “2025년 하반기 비수도권 취업자가 전년 동기 대비 20만명 증가해 상반기(9만8000명)보다 증가 폭이 2배 이상 확대됐다”고 밝혔다. 같은 기간 수도권 취업자는 6000명 증가에 그친 점을 언급하며 “비수도권의 고용 회복세가 훨씬 두드러졌다”고 평가했다.

업종별로는 내수 회복에 힘입은 서비스업이 고용 증가를 견인했다. 구 부총리는 “민생회복 소비쿠폰과 지역사랑상품권 지급 등 지방 우대 정책에 힘입어 비수도권 서비스업 취업자가 33만명 늘었다”며 “특히 도소매·숙박음식업은 상반기 1만5000명 감소에서 하반기 1만4000명 증가로 반등했다”고 설명했다.

고용의 질 개선도 함께 이뤄졌다는 평가다. 고용 안정성이 높은 상용근로자가 비수도권에서 20만명 증가해 상반기 증가폭(12만명)을 크게 웃돌았다는 것이다.

정부는 이런 흐름을 이어가기 위해 이번 추경에서도 지방 지원을 강화할 방침이다. 구 부총리는 “고유가 피해지원금과 청년일자리 도약장려금을 지방에 우대 지원하고, 지방교부세도 9조4000억원 확대해 지방재정을 보강하겠다”고 밝혔다.

이어 “국가의 명운을 건다는 각오로 지방주도 성장에 총력을 다하겠다”고 강조했다.