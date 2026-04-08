[헤럴드경제=강승연 기자] 삼립이 미국 코스트코를 중심으로 K-디저트 채널 확장에 속도를 내고 있다.

‘삼립 치즈케익’은 미국 서부 지역 코스트코 입점 3주 만에 초도 물량 56만봉이 완판됐다. 이후 공급 물량을 약 9배 늘려 미국 전역 300여개 매장으로 판매를 확대했다. 하루 평균 약 2만7000봉이 팔려나갈 정도로 반응이 좋다. 올해 7월까지 약 1000만봉을 추가 수출할 계획이다.

현지에서의 인기 비결은 제조 기술에 있다. 서양의 ‘굽는’ 방식과 동양의 ‘찌는’ 방식을 결합해 부드럽고 촉촉한 식감을 구현했다. 기존 서양 디저트와 다른 풍미가 현지 소비자들에게 신선하게 받아들여졌다는 평가가 이어지고 있다.

치즈케익 외에도 약과·호빵·찜케익·생크림빵 등으로 제품군을 넓히고 있다. ‘삼립 약과’는 미국 코스트코 200여개 매장에 입점했다. 일본에서는 돈키호테 전 점포에서 판매 중이다. 베트남·중동·캐나다 등 15개국에서도 현지 주요 유통망을 통해 제품을 선보이고 있다.

삼립 관계자는 “허영인 회장이 추진해 온 글로벌 사업 확대 전략과 맞물린 결과”라며 “코스트코를 핵심 거점으로 삼아 유통망을 기반으로 제품 라인업을 지속 확대하며 K-디저트의 해외 확산을 이어갈 계획”이라고 전했다.