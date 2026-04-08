박주민·전현희·정원오 3파전 7~9일 본경선 투표 與 중앙당 선관위 공명선거분과 10일 회의 정원오 “민주당 룰에 맞춰 백분율로 계산” 박주민·전현희 “당 결정 따르겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 오는 10일 정원오 서울시장 경선후보가 여론조사를 재가공해 배포했다는 의혹에 관해 논의하기로 했다.

지난 7일부터 사흘 간 진행 중인 서울시장 본경선이 예정대로 진행된 이후에 정 경선후보의 공직선거법 위반 의혹에 대한 결론이 나올 전망이다. 당 차원의 조치를 요구했던 전현희·박주민 경선후보는 당의 결정을 따르겠다는 입장이다.

8일 민주당 중앙당 선거관리위원회 관계자는 헤럴드경제와 통화에서 “경선을 중단해야 할 사유는 아닌 것 같다”며 “10일 회의를 열고 여러 위원이 합의해 결정한다”고 말했다.

민주당 선관위 공명선거 분과는 정 경선후보에 대한 공직선거법 위반 의혹에 관한 조치를 검토하고 있다. 지난 6일 상대 후보 측에서 당 지도부에 긴급조치를 요청한 데 따른 것이다. 전현희·박주민 후보는 입장문을 통해 “당원들께 정확한 정보가 제공된 상태에서 경선이 진행될 수 있도록 당에서 책임있는 조치를 해달라”고 밝힌 바 있다.

정 경선후보 측은 서울시장 민주당 후보 적합도를 물은 여러 여론조사 중 무응답층을 제외한 결과를 가공해 공포해 공직선거법을 위반했다는 논란을 샀다. 전날 김재섭 국민의힘 의원은 이와 관련해 서울경찰청에 정 경선후보에 대한 고발장을 제출하기도 했다.

정 경선후보는 공직선거법 위반 소지는 없다고 보고 있다. 정 경선후보는 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다’에 출연해 “법원에서 말하는 왜곡에 해당하지 않는다. 왜곡이라는 표현은 조작, 변조를 포함한다”며 “단지 민주당 룰에 맞춰 백분율로 계산했다는 것”이라고 말했다. 무응답층을 제한 수치라는 점을 명시한 만큼 문제가 되지 않는다는 취지다.

반면 박 경선후보는 “위법적인 부분을 없애는 것은 아닌 것으로 그렇게 알고 있다”며 공직선거법 위반 가능성을 지속 제기했다. 박 경선후보는 이날 SBS라디오와인터뷰에서 “공직선거법 96조에 보면 여론조사 수치를 임의로 그렇게 조작한다거나 손을 댄다거나 하는 것은 안 되게 돼 있고, 상당히 무거운 형에 처해지게 돼 있다”고 설명했다. 그러면서도 “당의 판단을 제가 구한 거고, 이 어떤 식으로 판단하든 저는 그 결정을 따르겠다 이게 제 기본적인 입장”이라고 했다.

전 경선후보도 이날 YTN라디오에서 “중앙선관위나 어쨌든 공식적인 기관에 좀 확인이나 유권해석을 받아볼 필요가 있다”며 “그렇지 않으면 만약에 이대로 본선에 갔다가 나중에 선거법 위반으로 문제가 될 때는 민주당에 좀 치명적인 피해가 올 수 있고 또 당원들의 선택권을 방해할 우려가 있다”고 말했다.

본경선 일정에 관해 전 경선후보는 “오늘 중으로 공식적인 입장이 없으면 아마 그대로 진행하는 게 아닌가 싶다”면서도 “개인적으로는 이 문제는 당이나 선관위에서 좀 책임을 지고 심각하게 봐야 할 사안이라 생각하지만, 당 차원에서 그대로 경선을 진행하겠다는 입장이라면 거기에 따라야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.