“잘못된 절차 시정 과정 있어야, 지금은 어떤 다른 것도 생각하고 있지 않아”

국민의힘 대구시장 선거 경선에서 공천배제(컷오프) 된 이진숙 전 방송통신위원장은 8일 “컷오프에 대해 그 잘못된 절차를 시정하는 과정이 있어야지 지금은 어떤 다른 것도 생각하고 있지 않다”고 말했다.

이 전 위원장은 이날 CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼에 출연해 “제가 마치 당으로부터 보궐선거 제안을 받으면 생각해 보겠다는 식으로 와전이 돼서 언론에 나갔다”며 이같이 밝혔다.

이 전 위원장은 지난달 24일 컷오프에 반발해 당에 재심을 청구하면서 기자들과 만난 자리에서 “대구시장 외에는 생각해 본 적이 없다”면서도 거듭된 보궐선거 출마 질문에 “출마를 요청받는다면 그 순간부터 생각해 보겠다”고 말했다.

이 전 위원장은 이와 관련 “(그 말은) 일종의 언어유희였다”며 “원론적인 이야기를 한 것인데 제 기준에서 볼 때는 와전이 돼서 언론에 보도됐다”고 설명했다.

‘보궐선거는 아예 생각이 없는 건가’라는 진행자의 질문에 그는 “선관위에 제가 질의를 했더니 저의 현재 신분은 대구시장 예비후보라고 한다”며 “제가 국민의힘이라는 글자는 빼고 대구시장 예비후보로서 시민들을 만나고 있다”고 답했다.

이 전 위원장은 무소속으로 출마할 시 김부겸 더불어민주당 예비후보에 대항하기 위해 국민의힘 후보와 단일화할 수 있느냐는 질문에 “결국에는 김 후보 대 다른 1명의 자유우파 후보가 나와야 한다”며 “그렇지 않으면 자유우파의 표가 갈리기 때문에 결국은 1명의 후보로 단일화해야 한다고 본다”고 말했다.