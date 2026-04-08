12일까지 시민참여단 모집, 17~18일 1차 투표 과반 없으면 시민참여단·여론조사로 최종 선출 정근식·강민정·강신만·김현철·이을재·한만중 대결 보수는 윤호상으로 단일화…교육감 선거 대진표

[헤럴드경제=김용재 기자] 6·3 지방선거 서울시교육감 선거를 앞두고 진보 진영 단일화 레이스가 본격화됐다. 보수 진영이 윤호상 후보를 단일후보로 먼저 확정한 가운데 진보 진영도 시민참여단 투표를 중심으로 한 경선 일정과 룰을 확정하면서 본선 구도 짜기에 돌입했다.

8일 교육계에 따르면 2026 서울민주진보 교육감 단일화 추진위원회(이하 추진위)는 8차 대표자 회의를 열고 후보 6인의 협의 내용을 바탕으로 최종 일정과 경선 방식을 확정했다.

이번 단일화 경선에는 정근식 현 서울시교육감을 비롯해 ▷강민정 전 국회의원 ▷강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장 ▷김현철 서울교육자치시민연대회의 대표 ▷이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장 ▷한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표가 참여한다.

정 후보는 지난 2일 예비후보 등록을 마쳤고 이날 오후 공식 출마 기자회견을 진행할 예정이다. 이에 따라 서울시교육청은 김천홍 부교육감 권한대행 체제로 전환된 상태다.

진보 진영 단일화 경선은 시민참여단 투표를 중심으로 치러진다. 추진위는 오는 12일까지 시민참여단 모집을 마감한 뒤 17~18일 이틀간 1차 투표를 실시한다. 1차 투표는 시민참여단 투표 결과만 100% 반영한다. 1차에서 50% 이상 득표한 후보가 나오면 18일 오후 단일후보가 곧바로 확정된다. 과반 득표자가 없으면 상위 1·2위 후보를 대상으로 22~23일 결선투표를 실시한다.

결선에서는 시민참여단 70%, 여론조사 30%를 반영해 최종 후보를 가린다. 다만 결선에 들어갈 경우 적용될 여론조사와 관련해서는 조사기관 선정, 역선택 방지 조항, 지지도·적합도·경쟁력 반영 방식 등 세부 항목을 추가로 조율할 예정이다. 최종 결과는 23일 오후 발표될 예정이다.

시민참여단 규모가 경선 흥행의 변수. 추진위에 따르면 이날 오전 기준 시민참여단은 1만6500명 수준이며 이 가운데 청소년 참여자는 700~800여 명이다. 추진위는 모집 마감 시점에는 참여 인원이 2만명대 중반까지 늘어날 것으로 보고 있다. 후보 6명이 모두 참여하는 합동 정책토론회도 오는 11일과 12일 진행될 예정이다.

이번 진보 진영 단일화는 단순한 인물 경쟁을 넘어 정책 경쟁 양상도 보인다. 후보별 공약 축이 입시, 교원 정책, 학생 정신건강, 교육복지, 직업교육 등으로 갈리면서 단일화 과정 역시 정책 대결 성격을 띠고 있다는 평가가 나온다. 다만 경선 흥행과 별개로 단일화 이후 후보 간 지지층을 얼마나 빠르게 결집할 수 있을지가 본선 경쟁력의 관건이 될 전망이다.

한편, 보수 진영은 서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의를 통해 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수를 단일후보로 선출했다. 이에 따라 서울교육감 선거는 진보 단일후보 선출 이후 보수 단일후보와의 맞대결 구도로 압축될 가능성이 커졌다. 다만 보수 진영에서 단일화 경선에 참여하지 않은 일부 후보가 무소속 출마를 염두에 두고 있다는 점은 변수다.