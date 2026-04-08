[헤럴드경제=채상우 기자] 정치 유튜버 전한길 씨가 이재명 대통령의 ‘가짜 뉴스는 반란 행위’ 발언에 대해 편파적 언론 탄압이라며, 중단을 촉구했다.

전 씨는 7일 자신의 유튜브 채널을 통해 “가짜 뉴스는 반란이라고 했는데, 그렇다면 가짜 뉴스를 내보내는 김어준 뉴스는 왜 반란 행위가 되지 않느냐”고 했다.

그는 김어준 씨가 진행하는 뉴스에서 ‘공소 취소 거래설’이 제기된 것을 두고 “김어준 뉴스는 가짜 뉴스를 내보냈으므로 반란 행위가 된다”고 했다. 대통령실과 여당에서는 공소 취소 거래설에 대해 가짜 뉴스로 규정했다.

특히 전 씨는 최근 불거진 ‘울산 비축유 90만 배럴 해외 유출 의혹’ 보도와 관련해 자신을 향한 법적 대응이 이어지는 상황에 대해 불만을 토로했다.

그는 “90만 배럴이 빠져나가면 안 되는데 왜 빠져나갔느냐가 문제의 본질”이라며 “왜 그걸 보도하는 전한길이가 문제냐”고 비판했다.

이어 “뉴스가 잘못 보도되었다면 정정 보도를 요청하면 될 일이지, 수사하라거나 반란이라고 하는 것은 자유민주주의 안에서 있을 수 없는 일”이라고 강조했다.

그는 현재 진행 중인 영상 비공개 처리 과정에 관해서도 설명했다. 전 씨는 “경찰의 요청이 있어 영상을 선제적으로 비공개 처리했다”라면서도 “산업부에서 감찰까지 했다면서 어디로 갔는지 모른다고 하기에 의혹을 제기한 것인데, 이를 두고 가짜 뉴스라고 고발하는 것은 비판 세력에 대한 언론 탄압이자 표현의 자유를 막으려는 의도”라고 주장했다.