생산적 금융 활성 자금 지원 나서 AI데이터센터 개발 사업 기회 발굴 프로젝트 개발 부터 자문 및 금융 주선권 확보

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나금융그룹이 GS건설 등과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단 전략산업을 지원하는 ‘생산적 금융’ 확대에 나선다고 8일 밝혔다. 가계대출 중심에서 벗어나 국가 미래 성장 동력에 자금을 집중 공급하겠다는 취지다.

​하나금융그룹은 이날 서울 종로구 GS건설 본사에서 하나은행, 하나증권이 GS건설 및 지베스코자산운용, 디씨브릿지, 자이C&A와 ‘생산적 금융 대전환 추진’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 강성묵 하나금융지주 부회장, 이호성 하나은행장, 허윤홍 GS건설 대표 등 각 사 주요 경영진이 참석했다.

​이번 협약에 따라 양측은 신성장 동력 창출과 첨단산업 경쟁력 강화를 위해 다각도로 협력한다. 주요 협력 분야는 ▷생산적 금융 활성화를 위한 자금 지원 ▷투자 및 펀드 조성 ▷AI 데이터센터 개발 사업 기회 발굴 및 공동투자 등 사업의 전(全) 단계에 걸쳐 협업한다.

​특히 AI 데이터센터의 투자, 임대, 운영에 이르는 밸류체인을 구축한 GS건설의 자회사들이 참여해 실질적인 사업 추진 속도도 빨라질 것으로 보인다.

​이번 협업은 사업의 초기 단계부터 금융 지원까지 전 과정에 걸쳐 이뤄진다는 점이 특징이다. 하나금융그룹은 단순히 지분을 투자하는 방식에서 나아가, 프로젝트 초기 개발 단계부터 참여해 향후 대규모 자금이 필요한 시점에 자문 및 금융 주선권을 확보함으로써 수익성을 높일 방침이다.

​강성묵 하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사는 “이번 협약을 통해 생산적 금융으로 자금 전환을 확대하고, AI 데이터센터 등 첨단 전략산업을 적극 지원해 국가 산업 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 강조했다.

​한편, 하나금융그룹은 최근 ‘하나모두성장인프라펀드’를 5000억 원 규모로 결성하며 디지털·에너지 인프라 투자에 박차를 가하고 있다. 해당 펀드는 ▷AI 데이터센터와 ▷컴퓨팅 센터를 비롯해 ▷신재생 에너지 및 수소 ▷에너지저장장치(ESS) ▷환경시설 등 인프라로, 국가적 과제로 꼽히는 인프라 사업에 집중 투자될 예정이다.